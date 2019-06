VIDEO: Overvallers cafetaria Tuindorp in Hengelo beroven medewerker en klant

Op camerabeelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat de mannen op een scooter naar de cafetaria komen. Dat doen ze vlak voor sluitingstijd, rond 19.45 uur. Ze komen vanaf de Oelerweg, rijdend op vermoedelijk een zwarte Peugeot Vivacity. De motor van de scooter laten ze draaien.

Agressieve overvallers

Eenmaal in de snackbar komen ze erg opgefokt over. Ze hebben vuurwapens in hun hand en er wordt meteen geschreeuwd om geld. De medewerker wordt onder schot gehouden en moet al het briefgeld in een tas van Albert Heijn doen. Een klant die nog in de zaak is wordt ook bedreigd en moet zijn geld afstaan.

Tekst gaat verder onder de foto

De twee overvallers bij cafetaria Tuindorp in Hengelo (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Binnen een minuut zijn de overvallers weer de deur uit. Ze springen op de scooter en rijden weer in de richting van de Oelerweg. Carl Bosch van cafetaria Tuindorp baalt stevig van de overval. "Gelukkig hebben de medewerkers goed gehandeld en is er niemand gewond geraakt", vertelt Bosch. "De medewerker die achter de kassa stond heeft er behoorlijk veel last van, hij is nog een beetje schrikkerig. Onder begeleiding gaat hij weer voorzichtig aan het werk."

Signalement

De mannen spraken met een buitenlands accent. Onderling spraken ze in een buitenlandse taal. Ze zijn allebei rond de 1.80m lang, slank en jonger dan dertig jaar.

Tips?

Herken je de mannen? Heb je andere informatie over deze overval? Laat het dan meteen weten.

- Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier voor deze zaak

- Reageer bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.