Wildgroei waterplanten Belterwiede nog steeds probleem; toekomst zeilvereniging in gevaar

Zeilvereniging Belterwiede wordt serieus in haar voortbestaan bedreigd als de wildgroei van waterplanten in de Belterwiede niet voortvarender wordt aangepakt. Dat zegt voorzitter Jan Esseveld van de zeilvereniging. CDA Overijssel stelt vragen over de aanpak van het probleem.

De zeilvereniging trok al eerder aan de bel over problemen met waterplanten. Als gevolg van de sterke groei van de planten lopen zeilbootjes vast en ook zwemmers hebben er last van. "We hebben afgelopen weekend clubwedstrijden gehouden", zegt Esseveld. "Dat was nog net te doen."

Maximaal tien procent

Het is een probleem dat al langer speelt maar het vinden van een oplossing is ingewikkeld en kost tijd. Het regelmatig maaien van de waterplanten maakt aan alle overlast een einde, maar dat kan niet zomaar omdat de Belterwiede in Natura2000-gebied ligt. "Maximaal tien procent mag gemaaid worden", zegt Esseveld. En dat is volgens de voorzitter misschien net genoeg voor het creëren van een vaargeul.

Wil je het volgens hem goed doen, dan zal zo'n zeventig procent gemaaid moeten worden. En dat past dus niet in het huidige beheerplan. De afspraken in dat plan lopen in 2021 af en kunnen ook dan pas worden aangepast.

"Het is meer dan sneu dat een vereniging die dit jaar haar zeventigjarig bestaan viert in haar voortbestaan bedreigd wordt", aldus Esseveld. Want zonder zeilactiviteiten ook geen inkomsten voor de vereniging. "Wij hebben geen jachthaven, onze inkomsten komen uit het organiseren van wedstrijden en zeillessen."

Vragen

In Provinciale Staten heeft CDA schriftelijke vragen gesteld over het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn om te maaien in de Belterwiede. CDA wil onder meer weten of het onderzoek al is uitgevoerd en wat dan de belangrijkste conclusies zijn. Ook vraagt het CDA zich af of de provincie Overijssel de kosten voor het maaien helemaal of gedeeltelijk voor haar rekening kan nemen.

Esseveld maakte deel uit van de groep die onderzoek heeft gedaan naar de maaimogelijkheden in Belterwiede. Die zijn vooralsnog dus gering, maar volgens Esseveld is het wel positief dat intussen in kaart is gebracht wat waar onder het wateroppervlak van de Belterwiede groeit.

Volgens Esseveld is het daarbij opvallend dat het oostelijke deel van de Belterwiede, het deel dat het meest wordt bevaren ecologisch in de beste toestand verkeert. "Daar zou best meer gemaaid kunnen worden", stelt Esseveld.