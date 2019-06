Twee straatroven binnen een uur in Almelo, politie op zoek naar de dader

Twee keer gebeurde het op een parkeerplaats. En twee keer waren oudere mensen het slachtoffer. In het centrum van Almelo zijn op Hemelvaartsdag binnen een uur twee straatroven gepleegd. De politie vermoedt dat het om één en dezelfde dader gaat. Die is nog spoorloos.

De eerste slachtoffers: een ouder echtpaar dat gaat logeren bij het Theaterhotel in Almelo. Ze parkeren de auto in een parkeergarage naast het hotel. Zodra ze hun spullen uit de auto pakken verschijnt een man, die hen al bellend tegemoet loopt. Hij vraagt of hij het echtpaar kan helpen, maar die geven aan dat dit niet nodig is.

Op dat moment hebben ze naast de auto al een rode beautycase staan. De man rent er vervolgens meteen met die beautycase vandoor en springt buiten de garage op een fiets.

Havenpassage

Ruim een half uur later, rond 15.45 uur, krijgt de politie weer een melding van een beroving. Bij het parkeerdek van winkelcentrum Havenpassage is een 73-jarige man van zijn portemonnee beroofd. Hij stond bij de betaalautomaat, maar kwam er toen achter dat hij niets hoefde te betalen in verband met Hemelvaart. Op dat moment komt er een man op hem af die de portemonnee uit zijn hand trekt. De 73-jarige man probeert nog achter de man aan te gaan, maar hij valt en raakt daarbij gewond.

Zijn belager rent via de in- en uitrit van de auto's weg. Even later is er met de gestolen bankpas contactloos betaald bij een filiaal van de Aldi.

Tekst gaat verder onder de video

'Vermoedelijk dezelfde man'

"We vermoeden dat dit om dezelfde man gaat", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De twee locaties liggen op vijf minuten fietsafstand van elkaar. Ook gaat het in beide zaken om oudere mensen op een parkeerplaats."

"Het gaat om een man die iets groter is dan 1.70m", vervolgt Westerhoff. "Hij heeft een tenger postuur en een smal, spits gezicht. De man heeft een getinte huidskleur en is tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij had glad haar dat met gel naar achteren zat en droeg een lichtgekleurd jack, een lange donkere broek en een zwarte zonnebril."

Tips?

Heb je iets meegekregen van de berovingen op Hemelvaartsdag in Almelo? Heb je de man weg zien rennen? Alle tips zijn welkom!

- Bel het gratis nummer van de tiplijn: 0800 - 6070

- Stuur de politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier: https://bit.ly/2Zngkhi

- Wil je anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.