Opnieuw drie aanhoudingen voor belagen Syrisch gezin in Enschedese wijk Dolphia

De mannen meldden zich gistermiddag en -avond aan het politiebureau. Diezelfde dag werden ook drie andere personen aangehouden. Het ging om twee vrouwen (18 en 33 jaar) en een man (35) uit Enschede. De 18-jarige vrouw is inmiddels weer vrijgelaten.

Mishandeld

Wat er in mei precies is gebeurd in de wijk, is niet bekend. Volgens de politie zijn een man en vrouw bij hun woning aan de Cronjéstraat mishandeld. Het gezin werd belaagd nadat er kort daarvoor ruzie was ontstaan tussen kinderen over een bal waarmee werd gevoetbald op het veld bij het Transvaalplein.

Volgens buurtbewoners zou de man kinderen hebben geslagen. Na het voorval is het Syrische gezin ergens anders ondergebracht.

Omdat onderzoek in de wijk in eerste instantie niets opleverde, werd onlangs een SMS-bom verstuurd naar buurtbewoners met de oproep om anoniem contact op te nemen met de politie als zij meer weten over de inbraak en het geweldsincident in het huis van het Syrische gezin. Of er naar aanleiding hiervan aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.