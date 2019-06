Hengelose bestuurder verboden pedoclub Martijn weer actief

Op zijn eigen website maakt Uittenbogaard melding van de start van een nieuw initiatief op internet. “Waar mensen alleen welkom zijn als ze het erover eens zijn dat seks tussen volwassenen en kinderen legaal moet zijn.” Aanmelden kan via een zelfverzonnen bijnaam.

We zijn niet bezig met een nieuwe vereniging Martijn Marthijn Uittenbogaard, bestuurder verboden verklaarde pedoclub



Uittenbogaard laat in een reactie tegenover RTV Oost weten dat pedoseksuelen elkaar voorheen vooral op internetfora virtueel ontmoetten. Probleem was dan echter dat anderen, die minder welkom waren, konden meekijken.

Afgeschermde mailinglijst

Vandaar dat pedoseksuelen nu hun toevlucht hebben gezocht tot een afgeschermde mailinglijst. “Uw privacy is belangrijk. Als u zich abonneert, zien de andere leden uw e-mailadres niet.” Inloggen kan via een speciale website. “Op deze manier verberg je je IP-adres voor andere leden”, aldus Uittenbogaard.

'Gedachten delen'

Uittenbogaard schrijft dat de mailinglijst bedoeld is voor “liefhebbers van jongens en meisjes, maar ook voor anderen die pro-pedoseksueel zijn. We kunnen gedachten delen over hoe we onze boodschap kunnen verspreiden. We kunnen elkaar op de hoogte brengen van het laatste nieuws.



'Anti-pedo's niet welkom'

Hij benadrukt dat anti-pedoseksuelen niet welkom zijn. “Zij vormen een bedreiging voor de vrijheid en vormen een bedreiging voor de rechten van kinderen en volwassenen, en de emancipatie van kinderen.”

De Hengeloër zegt dat hij na de opheffing van Martijn altijd actief is gebleven om zijn grote doel na te streven: pedofilie uit het wetboek van strafrecht halen. Met zijn laatste bericht wilde hij slechts reclame voor de nieuwe mailinglijst maken: “Dit is een initiatief van een goede vriend, die ik slechts onder de aandacht wil brengen. Zelf heb ik hier verder geen bemoeienis mee.” De initiatiefnemer wil zelf overigens niet reageren.

'Geen nieuwe vereniging Martijn'

Uittenbogaard benadrukt dat hij niet bezig is met een nieuwe organisatie voor pedoseksuelen: “Nadat onze vereniging destijds verboden werd verklaard, adviseerde onze advocaat om gewoon een nieuwe vereniging op te richten. Daar had ik echter geen zin in. Dat was in feite trekken aan een dood paard. De vereniging was namelijk al op sterven na dood. In onze hoogtijdagen – eind tachtiger jaren – hadden we 650 leden. Op het laatst nog maar 50. Blijkbaar is de tijdsgeest er in Nederland niet rijp voor.”

'Grote zorgen'

De letselschadespecialist Yme Drost stond in het verleden meermalen ouders van misbruikte kinderen juridisch bij. De Hengelose jurist was er destijds verantwoordelijk voor dat er een verbod kwam op de omstreden pedoclub Martijn. “Kijk, als pedoseksuelen, die niet weten waar ze naartoe moeten met hun gevoelens, steun vinden bij elkaar, kan ik hier moeilijk bezwaar tegen hebben. Hoezeer ik ook tegen pedofilie ben.”

Al heeft hij wel zijn bedenkingen: “Feit is immers dat Uittenbogaard pedofilie verheerlijkt. Dat is een kwalijke zaak. En waar ik dan met name moeite mee heb, is we niet kunnen zien wat deze mensen met elkaar bespreken. Dat is iets waar de gemiddelde vader en moeder, maar ook opa en oma zich al snel grote zorgen over maakt.”