Oplichter maakt 200.000 euro buit bij geraffineerde truc in Hengelo

Hij noemt zich meneer Panetta. Komt naar eigen zeggen uit Italië en helpt ondernemers die een zakelijke lening willen. De politie geeft een dringend advies: ga niet met deze 'Panetta' in zee. In een hotel in Hengelo sprak hij af met ondernemers, die waren na de afspraak 200.000 euro kwijt. En 'Panetta' was daarna nergens mee te bekennen.

De oplichter is op donderdag 14 maart gefilmd in Hengelo. Nadat eerder een vertrouwensband is opgebouwd spreekt hij af met Duitse ondernemers die zaken met hem willen doen. Als investeerder kan deze 'Panetta' hen aan een miljoenenlening helpen, zo beweert hij.

2 ton contant

Ze ontmoeten elkaar in een hotel in Hengelo. Daar moeten ze van 'Panetta' 200.000 euro contant inleggen. Ook in het hotel weet hij hun vertrouwen te winnen, want hoewel de ondernemers er eerst een raar gevoel bij hebben, besluiten ze er toch mee in te stemmen.

Tekst gaat verder onder de video

Dan begint voor Panetta de grote wisseltruc. Het enorme geldbedrag wordt in een grote envelop gestopt. Vervolgens vertrekt Panetta naar de hoofdingang van het hotel om te telefoneren met de investeerders. Op een andere plek in de hal van het hotel vraagt hij de Duitse ondernemer even op de envelop met geld te letten, want hij moet ook nog even naar buiten om te bellen.

Enveloppen verwisseld

In werkelijkheid heeft de oplichter de envelop waar de 200.000 euro in zat dan al verwisseld met een soortgelijke envelop met een waardeloze inhoud. Hij maakt zich buiten snel uit de voeten, met twee ton op zak. Daarna is deze 'Panetta' onbereikbaar voor de Duitse ondernemers.

Tips?

Wie herkent deze man? Wie heeft hem eerder gezien of heeft ook met hem te maken gehad? Laat het meteen weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier voor deze zaak

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000