Lieke Bos in Enschede is klaar met de processierups en start een petitie

Op het eerste gezicht is de Vanekerstraat in de wijk Deppenbroek in Enschede niet anders dan andere straten. Schijn bedriegt, want als je goed naar de bomen kijkt zie je overal grote nesten met eikenprocessierupsen. Boven in de top, maar ook op het gras rondom de bomen.

Deze processierupsen hebben een nest tot aan de grond (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

"De gemeente doet er niets aan. Er hangt om één boom een lint en de rest? De haartjes zijn gevaarlijk voor honden en hartstikke vervelend voor mensen", zegt Lieke Bos.

Zelf heeft ze al vaker jeukende bultjes op haar lichaam gehad. "Ik ga hier echt niet meer rondlopen. We zitten zelfs niet meer in onze achtertuin. Op dit moment sta ik hier met korte mouwen, als ik zo thuis ben ga ik direct even douchen", zegt ze.

Niet in staat om alle nesten weg te halen

"De gemeente weet van de overlast, maar capaciteiten om de rups te bestrijden schieten te kort. Daarom verdrievoudigen wij volgende week onze inzet om de overlast te beperken", aldus Sjaak van den Hof van de gemeente Enschede. Hij is opdrachtgever stadsonderhoud.

Volgens Van den Hof moeten mensen niet zelf de nesten weghalen, omdat het specialistisch werk is. "Als mensen zelf de beesten gaan verbranden heeft dat geen zin, want de haren verspreiden zich dan alsnog. Eigenlijk maak je het dan alleen maar erger."

Petitie

De petitie is binnen twee dagen al ruim 6000 keer ondertekend. "Ik denk dat mensen in Enschede er klaar mee zijn. Ze willen dat er echt iets aan gedaan wordt", aldus Bos.