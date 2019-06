Inhaken op 'As ie gin tand in de bakkes hebt': Bertus uit Almelo gaat viral

Het begon als een grap, de video met de 'piratenhit' die Bertus uit Almelo maakte, enkel bestemd voor zijn vrienden. Maar zoals dat tegenwoordig gaat bij een goede grap, werd de video van Bertus op internet gedeeld en is de Almeloër, 24 uur later, zelf een hit geworden. Inhaken 'as ie gin tand in de bakkes hebt'!

"In mijn vriendengroep zitten we altijd te ouwehoeren", zo schrijft Bertus zelf in een verklaring op zijn Facebookpagina. "En vaak ben ik wel degene die een ander in de zeik zet. Maar nu was ik eens aan de beurt."

'Dolle kop'

De man uit Almelo had 'met een dolle kop' een filmpje gemaakt in de groepsapp. "En nu is het filmpje verzonden en zweeft het op Facebook."

In de video zit Bertus achter een mengpaneel. Hij zingt een zelfgeschreven 'hitje', dat begint met de tekst: "As ie gin tand in de bakkes hebt."

Bekijk de video hieronder:

Zijn vrienden vonden de video zo hilarisch, dat ze 'm hebben gedeeld op Facebook. "Tja, karma heet dat", zo reageert Bertus. Hij kan er zelf wel om lachen: "Leuk is wat anders, maar ik laat mij niet kennen."

'Nieuwe streek'

En dat is misschien maar goed ook, want de video bezorgt bij een heleboel mensen een (tandenloze) lach op het gezicht. Het 'hitje' is inmiddels honderden keren gedeeld op Facebook. Bertus heeft evenzoveel reacties ontvangen en ook de populaire videowebsites Dumpert en VKMag hebben de video opgepikt.

Hij waarschuwt de vrienden die het verspreiden van het filmpje op hun geweten hebben wel: "We drinken er gewoon een pilsje op, maar... ik bedenk wel weer een nieuwe streek. Pas maar op!"