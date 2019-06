Slachtoffer van WhatsApp-fraude uit Rijssen kan niet lachen om deze man met zijn lachgasballon

Het eerste appje van de 'zus' verschijnt op maandagavond 8 maart op de telefoon van de 52-jarige Rijssense. Nadat ze het zogenaamde nieuwe nummer van haar zus heeft opgeslagen komen de verzoekjes om geld.

Het begin van het WhatsApp-gesprek (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De 'zus' vraagt: "Kun je € 1965,00 euro overmaken naar dit rekeningnummer?"

In de app komen ook de namen van familieleden voorbij, waardoor de vrouw uit Rijssen vol vertrouwen is dat ze te maken heeft met haar echte zus. Dus boekt ze ook het grote bedrag over waar haar 'zus' om vraagt. Daarna komt nog een appje, er is nog een factuur die betaald moet worden. Of ze dat bedrag ook nog kan overmaken.

In Utrecht wordt het geld opgenomen

Ondertussen staat er in de wijk Overvecht in Utrecht een jonge man met een rode ballon aan zijn lippen bij de geldautomaat. Hij haalt het geld uit de muur met de bankpas die hoort bij het rekeningnummer waarnaar de vrouw uit Rijssen zojuist het geld heeft overgemaakt. De pas en het rekeningnummer zijn niet van hem. Het blijkt niet de laatste keer die avond dat hij bij de automaat staat.

Want de appjes van de 'zus' volgen elkaar die avond snel op. Er is nog een laatste rekening gevonden, daarna nog een factuur. Of de vrouw uit Rijssen die ook nog even wil overmaken. Als de vrouw aangeeft dat dit niet gaat lukken wordt door de 'zus' doodleuk gevraagd of ze niet even haar limiet kan verhogen, zodat ze meer kan overboeken. Bellen met 'zus' lukt niet, de verbinding valt telkens weg. Daardoor gaan er opnieuw enkele grote bedragen naar het rekeningnummer dat 'zus' doorgeeft.

Telkens andere kleur ballon

In Utrecht staat dezelfde jongeman later op de avond meerdere keren bij de geldautomaat om het geld van de rekening af te halen. Telkens heeft hij een andere kleur ballon in zijn mond, vermoedelijk gevuld met lachgas. Terwijl hij lachend het geld opneemt, geeft de vrouw uit Rijssen via WhatsApp aan dat ze het niet meer leuk vindt.

Deze man met de lachgasballon haalt het geld van de rekening (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Tot na middernacht gaan de appjes door. Er wordt opnieuw gevraagd om geld, maar de vrouw uit Rijssen geeft aan dat ze er klaar mee is. Ze heeft dan al vele duizenden euro's naar haar 'zus' overgemaakt. Zodra de Rijssense meer vragen gaat stellen, is 'zus' offline en is ook de profielfoto ineens verdwenen. De vrouw heeft door dat ze is opgelicht. Al haar gespaarde geld is opgenomen door de man met de lachgasballonnen in Utrecht.

'Zet niet alles openbaar op Facebook'

"We zien deze vorm van criminaliteit steeds vaker", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De informatie wordt vaak van Facebook gehaald. Profielfoto's, telefoonnummers, ze zien wie de familieleden zijn en daar maken ze misbruik van."

Voorzichtig zijn met wat je online zet, is het advies van de politie. "Kijk uit wat je allemaal openbaar deelt. Je hoeft op Facebook bijvoorbeeld geen mobiel nummer in te vullen bij je account. En informatie over familie of vrienden kun je ook afschermen. Als je dat wilt delen, deel het dan alleen met echte vrienden en bekenden. En krijg je zo'n WhatsApp-bericht, bel dan altijd naar degene die je appt. Als er niet wordt opgenomen of de verbinding valt telkens weg, blokkeer dan meteen dat nummer."

Herken je de lachgasballon-man?

De politie is nog op zoek naar de man die op 18 en 19 maart het geld pinde in Utrecht. Weet je wie dit is? Laat het dan meteen weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Rijssen/Holten een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier voor deze zaak

- Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.