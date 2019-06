Promotie verder weg voor Staphorst na onnodige nederlaag in Gemert

Staphorst heeft verzuimd om een goede uitgangspositie te verwerven voor de return in de finale van de nacompetitie. De ploeg is in een tweeluik met hoofdklasser Gemert verwikkeld met als inzet een ticket voor de derde divisie. De ploeg van scheidend trainer Dennis van Toor verloor vanavond echter de eerste slag in Brabant met 2-1.

Staphorst begon brutaal in Gemert. De bezoekers kwamen al vroeg op voorsprong via Mike Reuvers. Van Pol deed een minuut later alweer wat terug namens de gastheer. In een vermakelijke eerste helft kwam Gemert via Ralf Kemper zelfs op voorsprong na 37 minuten spelen: 2-1.



Staphorst domineert

Na de hervatting wist Staphorst Gemert terug te dringen. De formatie van Van Toor kreeg ook kans op kans, maar gescoord werd er niet. Zo lieten onder meer Mike Reuvers en Ferdi ter Avest grote kansen onbenut voor Staphorst, dat in de competitie lange tijd was verwikkeld in de titelstrijd met onder meer Excelsior'31. Maar daarin trok de ploeg aan het kortste eind. Nu moet het zich nog een keer herpakken voor het tweede treffen met Gemert.

Return op TV

De return van deze finalewedstrijd is zaterdag live te zien op TV Oost en op onze Facebookpagina. Het duel op Sportpark 't Noorderslag begint om 15.00 uur.