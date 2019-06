Politie krijgt tips met namen van de overvaller bij supermarkt Coop in Hengelo

Het is die zondagmiddag druk in de supermarkt. Om 12.45 uur 's middags rent de man naar binnen. Hij draagt blauwe handschoenen en heeft een groot mes in zijn hand. Daarmee loopt hij meteen naar de kassa en tikt met het mes op de loopband.

Ouders brengen kinderen in veiligheid

Dat er veel klanten staan en ook jonge kinderen rond de kassa lopen interesseert hem niet. Terwijl ouders hun kinderen in veiligheid brengen roept hij tegen de medewerker dat hij geld wil. Een bak met muntgeld gooit hij op de grond, hij wil alleen briefgeld. Als hij genoeg heeft rent hij de winkel uit.

"Het is ongelofelijk brutaal", zegt Chantal Westerhoff van de politie. "Sta je daar met een mes te zwaaien waar kleine kinderen bij zijn. We willen die man zo snel mogelijk vinden."

Tekst gaat verder onder de video

Tips met namen

Nadat de eerste beelden twee weken geleden online werden verspreid kreeg de politie al meerdere tips. "Daarbij zijn ook namen genoemd", aldus Westerhoff. "Die tips zijn we nu aan het natrekken." Op de beelden is zijn gezicht nauwelijks te zien, zijn kleding wel. Hij draagt opvallende schoenen met het logo van Nike op de voorkant en een broek met rode strepen op de zijkant.

"We kunnen zeker nog meer informatie gebruiken", vervolgt Westerhoff. We zijn bijvoorbeeld ook nog op zoek naar informatie over een groene Batavus herenfiets. Die heeft lange tijd aan de Pastoor Havinkstraat in Deurningen gestaan. Dat is hemelsbreed zo'n twee kilometer bij Coop vandaan. We willen weten van wie die fiets is, wie de fiets gebruikte of dat iemand heeft gezien dat die fiets aan de Pastoor Havinkstraat is neergezet."

De politie wil ook weten wie deze fiets gebruikte (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Tips?

Tips over de fiets, of over de overvaller?

- Bel het gratis nummer van de tiplijn: 0800 - 6070

- Stuur de politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier voor deze zaak

- Wil je niet dat de politie achter je naam of nummer komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000