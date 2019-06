Antoon Hutten (82) uit Zwolle hoopt dat de mannen die bij hem inbraken alsnog worden gevonden

"Ik schrok wakker en zag die man ineens staan. Ik zei: wat doe je hier, weg hier!" In de woonkamer van zijn huis aan de Herfterlaan in Zwolle kan Antoon Hutten nog tot in detail vertellen hoe de nacht verliep.

'Kon niets beginnen'

"We hebben gehoord dat hier geld was", zei de inbreker tegen Hutten. "Ik heb gezegd: hier is helemaal geen geld: weg hier! Maar toen kreeg ik een duw. Ik kon niets tegen die man beginnen."

De inbreker haalt het hele huis overhoop, op zoek naar geld. En de man blijkt niet alleen te zijn. Buiten het huis houdt iemand de wacht. Uiteindelijk gaat de inbreker er met contant geld en de bankpas van Hutten vandoor. Dezelfde nacht staat een man bij de geldautomaat, met de bankpas van Hutten. "Hij had een muts over zijn hele gezicht getrokken, hij kon blijkbaar net zien wat hij intoetste", zegt Hutten.

Pinner

Op de beelden viel wel de jas van de pinner op. Die heeft oranje vlakken en het lijkt erop alsof hij de jas binnenstebuiten draagt. Dat Hutten geld kwijt is vindt hij niet het belangrijkste. Er was al twee keer eerder bij hem ingebroken. "Alleen het idee dat iemand hier binnenkomt hè, dat is niet fijn."

De man die met de bankpas van Hutten staat te pinnen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Volgens Chantal Westerhoff van de politie zijn er twee jaar geleden, toen de beelden in Onder de Loep te zien waren, wel enkele tips binnengekomen, maar heeft dat niet tot een aanhouding geleid. "We hopen nog altijd dat iemand die pinner herkent."

Tips?

Weet je wie het is? Laat het dan weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier: https://bit.ly/2Zngkhi

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000