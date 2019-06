Praat mee: Gemeenten moeten veel meer doen tegen de eikenprocessierups

Kan je niet stemmen? Klik hier. Wil je een reactie achter laten via WhatsApp? Scroll iets naar beneden en druk op het nummer.

De Enschedese Lieke Bos is er klaar mee: de eikenprocessierups. En met haar duizenden anderen. Ze startte een petitie, omdat ze vindt dat de gemeente meer moet doen tegen de rups. En die petitie is inmiddels al 6000 keer ondertekend. "Ik denk dat mensen in Enschede er klaar mee zijn. Ze willen dat er echt iets aan gedaan wordt", aldus Bos.

En Enschede is niet de enige plek waar de strijd tegen de 'jeukrups' voortduurt. Van oost tot west, van noord tot zuid: in heel Overijssel worstelen gemeenten en inwoners met de eikenprocessierups.

Maar ben jij het met Bos eens? Doen gemeenten in jouw ogen te weinig aan de bestrijding van de rups? Of is het ook een kwestie van zelf opletten? Praat met ons mee! In de reacties hieronder, op Facebook of spreek jouw mening in in een audioboodschap via WhatsApp.