Deze week in Onder de Loep

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juli 2017 pint een onbekende persoon met een pinpas die niet van hem is. Deze pinpas is kort daarvoor gestolen bij een woninginbraak aan de Herfterlaan in Zwolle. De onbekende pinner, die een opvallende jas draagt, is vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie herkent deze persoon? Wie kan meer vertellen over deze woninginbraak? De politie vraagt om jouw hulp!

En verder aandacht voor de volgende zaken:

Hengelo – Investeerder licht echtpaar op

Op donderdag 14 maart 2019 wordt een echtpaar door middel van een wisseltruc voor een groot bedrag opgelicht. Ze hebben die dag in een hotel aan de Bornestraat in Hengelo een afspraak met een Italiaanse investeerder. De investeerder gaat er echter met dit grote geldbedrag vandoor en laat het echtpaar achter met een enveloppe met vals geld. De investeerder, die zichzelf Panetta noemt, wordt verdacht van meerdere oplichtingen. Wie herkent deze man op de beelden? Wie is er nog meer slachtoffer van deze man?

Rijssen – Vrouw opgelicht via WhatsApp

Op maandag 18 maart 2019 wordt een vrouw benaderd door haar zus via WhatsApp. Ze heeft een nieuw mobiel nummer dat ze wil doorgeven. Vervolgens vraagt ze of haar zus een aantal rekeningen voor haar wil betalen. Dat doet ze. Achteraf blijkt dat de verzender van de berichten niet haar zus is geweest. Later pint een onbekende man geld van de rekening van de vrouw. Wie herkent de man die een petje met opvallende opdruk draagt? Ook het gebruik van een vermoedelijke lachgasballon tijdens het pinnen is opvallend.

Zwolle - Diefstal accu e-bike

Een onbekende man neemt op vrijdagmiddag 12 april 2019 een accu weg van een e-bike op het Katwolderplein in Zwolle. Al bellend weet de man soepel de accu van de fiets te krijgen waarna hij ermee weg loopt. De politie vermoedt dat de man dit vaker heeft gedaan. Ken of herken jij deze man?

Zwolle – Man steelt opzetborstels in supermarkt

Een onbekende man neemt op zondag 17 februari 2019 rond 13.00 uur verschillende types opzetborstels weg uit het schap van een supermarkt aan de Dobbe in Zwolle. Hij haalt vele opzetborstels uit het schap maar rekent bij de kassa slechts één product af. Wie herkent deze man?

Steenwijk –Tweemaal bedrijfsinbraak op dezelfde dag

Aan het einde van de ochtend op zondag 21 april 2019 wordt er ingebroken bij een technische groothandel aan de Korte Baan in Steenwijk. Op camerabeelden is te zien hoe twee onbekende mannen het pand weten binnen te komen en diverse goederen wegnemen. Wie herkent (één van) deze personen?

Almelo – Tweemaal straatroof (Getuigenoproep)

1. In een parkeergarage aan de Hagenborgh in Almelo, naast het Theaterhotel, berooft op donderdag 30 mei 2019 rond 15.00 uur een jongeman een vrouw van haar beautycase. Ze is dan met haar man spullen uit hun geparkeerde auto aan het halen. De jongeman vlucht met deze rode beautycase via het trappenhuis weg. De man heeft een tenger postuur, licht getint en zwart, glad naar achteren gekamd haar.

2. Even later wordt bij de betaalautomaat in een parkeergarage aan de Havenpassage in Almelo een man door een ongeveer 20-jarige jongeman op brutale wijze beroofd van zijn portemonnee. Het zou bij deze straatroven kunnen gaan om dezelfde verdachte.

Wie kan iets vertellen over deze straatroven? Heeft u deze jongeman(nen) gezien?

Hengelo - Twee man overvallen cafetaria

Rond 19.45 uur komen op vrijdag 31 mei 2019 twee personen een cafetaria aan de Dieselstraat in Hengelo binnen gestormd. Ze hebben beiden een wapen bij zich. Eén van hen bedreigt een 26-jarige medewerker. De andere richt zich op een 49-jarige klant. Beide worden gedwongen geld af te staan waarna de overvallers er op een scooter (met blauw verzekeringsplaatje) vandoor gaan, vermoedelijk richting de Oelerweg. De politie is op zoek naar twee mannen van maximaal dertig jaar en 1.75 – 1.80 meter lang. Ze droegen vermoedelijk bivakmutsen. Herken je de overvaller(s)?

Hengelo – Gewapende overval op supermarkt

Om 12:45 uur op zondag 26 mei 2019 overvalt een man een supermarkt aan de Paul Steenbergenstraat in Hengelo. Hij loopt direct naar één van de kassa’s en onder bedreiging van een mes graait hij papiergeld uit de kassalade. De politie is op zoek naar deze verdachte: een licht getinte man, 1.65 -1.75 meter lang. Hij droeg een trainingsbroek met een rode streep aan de zijkant, een capuchon op en een sjaal voor zijn mond. Wie herkent deze overvaller?