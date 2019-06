Voetbal moet het leven van gevangenen in Almelo veranderen

Langs de rand van het veld hangt een groot spandoek met de tekst: "Changing lives through football". Dat is wat de organisatie wil met dit toernooi: levens veranderen door voetbal. Iemand die daar over kan meepraten is Jamie Lawrence die voetbalt bij Chelsea.

Hij zat vier jaar in gevangenis. Daar werd hij 'ontdekt'. Hij kreeg in het weekend verlof om bij clubs te spelen. Toen hij zijn straf had uitgezeten kreeg hij bij Sunderland de kans. "Toen ik eenmaal een profcontract had, heb ik nooit meer omgekeken"

Lawrence ging van Sunderland naar Premier League clubs als Leicester City en Bradford City. Hij won de league cup en speelde tientallen interlands voor Jamaica.

"Als voetbal er niet voor mij was geweest, zat ik nu nog steeds in de gevangenis. Of ik lag onder de grond" zegt Lawrence met een serieuze blik. "Maar iedereen heeft een ander talent. Het is de alleen de kunst om het te vinden".

Rolmodel

Nu is Lawrence een rolmodel. Ook in Almelo praat hij met gedetineerden tegen wie hij voetbalt. Het is zijn werk . "Ik begeleid jongens die uit de gevangenis komen. Ik vertel ze dat je moet opstaan als je valt. Iedereen kan iets bereiken in het leven".

De aanwezigheid van Lawrence maar ook tientallen andere ex-gedetineerden die hun leven veranderd hebben, geven het toernooi een diepere betekenis. Op het veld staan alleen maar jongens die zich goed gedragen, en vooruit willen in het leven.

Bij een van hen komt de boodschap in ieder geval binnen: "Ik hoop dat ik straks misschien gewoon als vrijwilliger bij een club aan de slag kan. Dan zien we daar wel wat er verder nog mogelijk is. Hier wil ik in ieder geval nooit meer terugkomen."

Voetbaltoernooi in Almelose gevangenis