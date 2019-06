Vijftigste editie Zomerfeesten Reutum: "Bij de optocht is amper publiek, iedereen loopt mee"

Reutum staat dit weekend weer in het teken van de zomerfeesten. Een bijzondere editie deze keer, want het is de vijftigste keer.

Volgens de site van de gemeente Tubbergen had Reutum eind 2017 op de kop af 1.383 inwoners. Een overgrote meerderheid is betrokken bij de feesten. "Net als bij de carnaval", zegt Ruud Nijmeijer van de feestcommissie. "Bij de optocht is nauwelijks publiek, want iedereen loopt mee."

Grote kermisattractie

Speciaal voor het jubileum is een grote kermisattractie naar Reutum gehaald. "Ze kwamen hem dinsdag hier brengen met grote vrachtwagens. Maar iemand van ons moest het allemaal op z'n plek zetten, want het past allemaal net."

Het versieren van het dorp is pas op het laatst gebeurd. "Onze oud-voorzitter is onlangs overleden. We hebben met het aanbrengen van de vlaggen en bogen gewacht tot na de uitvaart. Maar toen was het ook één oproep op de app en gisteravond stonden hier een heleboel jongens om het af te ronden. Dat is ook Reutum."

Bedrijvenuurtje

De festiviteiten beginnen vanavond met het bedrijvenuurtje. Ook is het dan happy hour op de kermis en erna zijn er meerdere muzikale optredens.

Morgenavond staat het buitenfeestje gepland. "Dat moet toch wel een hoogtepunt worden." Ook sportief is van alles te beleven. Morgen klootschieten, zondag volleybal "Als het weer meezit, en daar ziet het toch wel naar uit, gaan we echt een topweekend beleven."