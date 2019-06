Huishoudelijke hulpen onder druk gezet klachten niet te melden bij FNV-zorgmeldpunt

Huishoudelijke ondersteuning is in veel gemeenten zorgenkindje (Foto: iStock)

Huishoudelijke hulpen in Hengelo voelen zich niet vrij om cliënten met klachten door te verwijzen naar het Meldpunt Huishoudelijke Zorg van vakbond FNV. Dat zegt FNV-kaderlid Goran Hagebeek. In elk geval één regionale zorgaanbieder heeft volgens hem intern uitgezocht of zorgmedewerkers cliënten hebben doorverwezen naar het klachtenmeldpunt van de vakbond.

In december vorig jaar stelde vakbond FVN het meldpunt in. Aanleiding was de aanhoudende stroom signalen over de verslechtering van de huishoudelijke ondersteuning in deze gemeente.

Tijdens een onlangs gehouden Politieke Markt van de gemeente Hengelo over dit onderwerp, zei wethouder Bas van Wakeren (ProHengelo) dat inwoners tevreden zijn over de huishoudelijke ondersteuning. "Het aantal bezwaren is op één hand te tellen. Bij de cliënten is weinig tot geen onrust", aldus de wethouder.

"Aantal klachten had hoger kunnen zijn"

FNV-kaderlid Hagebeek vertelt een heel ander verhaal. Volgens hem is er juist heel veel onrust onder de mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen. Dat blijkt volgens hem uit het grote aantal meldingen dat is gedaan bij het meldpunt. Hoeveel dat er exact zijn wil hij uit bescherming van zorgmedewerkers en cliënten niet zeggen. "Het zijn er veel meer dan de wethouder doet vermoeden. Het aantal klachten had nog hoger kunnen zijn als huishoudelijke hulpen zich vrij hadden gevoeld hun cliënten naar ons door te verwijzen."

Dat laatste is volgens hem dus niet geval. Hagebeek sprak diverse huishoudelijke hulpen van verschillende zorgaanbieders. Een aantal van hen liet zich overhalen en wees hun cliënten toch op het bestaan van het meldpunt. "Met als gevolg dat de ene na de andere cliënt zich meldde", aldus het Hengelose kaderlid van de vakbond.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Veel gemeenten in Nederland zitten sinds het eind van vorig jaar, na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), in de maag met de inkoop en indicering van het sociale domein. Gemeenten, waaronder Hengelo, hebben contracten afgesloten met zorgaanbieders op basis van resultaat. De CRvB vindt dat inwoners recht hebben om te weten hoeveel uren huishoudelijke ondersteuning zij krijgen.

Hengelo laat de huidige zorgcontracten bekijken door advocatenkantoor Damsté. "We dachten dat aanbieders de huidige werkwijze konden aanvullen met uren en minuten", zegt Van Wakeren. Zo eenvoudig bleek het niet te zijn. "Damsté kijkt nu wat de mogelijkheden zijn om de aanbieders over te laten gaan om uren en minuten te gaan vermelden."

"Maar ondertussen houdt Hengelo zich nog steeds niet aan de wet", zegt Hagebeek. "De uitspraak van de CRvB ging namelijk per direct in."

Zorgaanbieders kozen zelf voor resultaatgericht

Wethouder Van Wakeren zegt dat de resultaatgerichte vorm van financiering een voorstel van de zorgaanbieders zelf was. Op die manier kunnen ze flexibel omgaan met de middelen die ze krijgen. "Bij een gezin met kinderen heb je bijvoorbeeld meer uren nodig dan bij iemand die zelfstandig woont", licht Van Wakeren toe.

Behalve dat Hengelo resultaatgerichte contracten heeft afgesloten, krijgen veel cliënten structureel te weinig huishoudelijke ondersteuning. "In de basisvoorziening hebben mensen bijvoorbeeld recht op twee uur huishoudelijke hulp per week", reageert Hagebeek. "In Hengelo krijgen veel mensen maar één uur en drie kwartier."

Bovendien vindt het kaderlid dat Hengelo met twee maten meet. "Inwoners die zich nu melden voor huishoudelijke ondersteuning, krijgen wel waar ze recht op hebben. Dat zorgt voor ongelijkheid."

Opnieuw aanbesteden is lastig

Hengelo en de zorgaanbieders hebben gesproken over de mogelijkheid om de huidige contracten aan te passen naar wat wettelijk is vereist, maar zijn daar nog niet uitgekomen. "Wellicht moeten we vanaf begin volgend jaar alle contracten opnieuw aanbesteden”, zegt een ambtenaar. “Dat is lastig, want we hebben niet veel tijd meer."