Gemeente Raalte gaat zelf meer regie voeren in schulddienstverlening

Als mensen mensen met schulden hun problemen niet zelf op kunnen lossen, dan biedt de gemeente een vangnet. Samen wordt een traject uitgestippeld om uit de problemen te komen.

Ervaringsdeskundigen

De gemeente is in gesprek gegaan met partners en ervaringsdeskundigen. Die laatste groep gaf aan dat er tussen de verschillende stadia van schulddienstverlening geen vast aanspreekpunt is. "Dat is één van de dingen die we geleerd hebben. De gemeente gaat nu de regierol vervullen, zodat er van intake tot en met nazorg één aanspreekpunt is", zegt wethouder Gerria Toeter.

De gemeente Raalte wil daarnaast nog meer doen aan het voorkomen van schuldproblemen. "We gaan meer aandacht besteden aan vroegsignalering en preventie. Verder willen we de samenwerking met maatschappelijke partners verstevigen", zegt wethouder Toeter.

Advies

Mensen die in de schulden zitten, of dreigen te raken, kunnen aankloppen bij de gemeente Raalte of bij Humanitas. Wil je advies over je financiële situatie? Ga dan naar Geldfit.nl.

Wethouder Toeter over schuldplan gemeente Raalte