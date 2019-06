Sprinten op je stoel! Voorstad Deventer eet en beweegt zich gezond in Enkhuis

Voor Willem uit de Deventer volkswijk Voorstad is het wekelijkse sprintje op een stoel een uitkomst. Hij heeft minder last van zijn gewrichten door met een groepje buurtbewoners onder begeleiding te bewegen in het Enkhuis.

Zitten en je benen om-en-om zo snel mogelijk bewegen, dat is sprinten op je stoel. Het is één van de vele oefeningen die buurtbewoners die minder mobiel zijn doen. Laagdrempelig, eenvoudig in de uitvoering.

Uit isolement

Willem doet het met plezier en nuttigt daarna met de anderen een vers bereide warme maaltijd van buurthuisbeheerder Rob de Vos. De Vos is positief over het project 'Voorstad Beweegt, Gezond in Deventer'. "Je merkt dat je mensen uit hun isolement haalt. Daarnaast komen ze in beweging en eten ze een gezonde warme maaltijd. Sommigen doen dat maar één keer per week."

Het leidt tot enthousiasme bij De Vos en ook bij deelnemer Willem. "Ik merk dat ik al iets makkelijker kan bewegen. En de maaltijd is lekker en gezellig. Zo kom je toch onder de mensen, dat is belangrijk."

GGD

Voorstad Beweegt is een vierjarig programma waarin samen met buurtbewoners wordt gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van de bewoners. Behalve de wekelijkse bewegingsles maken ook een theatervoorstelling, naschoolse activiteiten, zumba-lessen en buurtfeestjes deel uit van de opgezette activiteiten. De GGD IJsselland begeleid het project.