Weblog: Het hoge knuffelgehalte van Symfonia Jong Twente dat Puccini's La Boheme opvoert

…Het zijn de ragazzi e bambine van het Kinderkoor van de Nederlandse Reisopera. Zij spelen een prachtige rol in de pocketversie van Puccini’s La Boheme, binnenkort op de planken gebracht door het Symfonia Jong Twente. Het is namelijk zo dat ze zich het ongans oefenen voor een optreden zaterdag 6 juli. Dan treden de 65 jonge musici van jeugdorkest Symfonia Jong Twente voor het eerst samen op met 7 operazangers én dat gloednieuwe Kinderkoor van de Nederlandse Reisopera.

Met een knuffelgehalte van 200% zegt dirigente Anke Lefferts terecht. Zij dirigeert het Symfonia Junior dat stukken Westside Story van Bernstein aan het instuderen is. Het kinderkoor bestaat uit piepjonge kinderen, het Symfonia Junior uit kinderen van 7 tot 13 en het Symfonia Jong Twente uit jonge mensen van 14 tot 24 jaar.

Symfonia Jong Twente (Foto: RTV Oost)

Het is de allereerste keer dat het jeugdorkest Symfonia een opera uitvoert. Met een aantal jonge solisten van de Nederlandse Reisopera: en dus dat kinderkoor dat sinds begin dit jaar bestaat. Jade (7) en Jip (7) hebben er ontzettend veel zin in: ze weten wat ze zingen en waarom. Ze zingen in de repetities uit volle borst, steeds weer opnieuw. Totdat Alexander Geluk, de dirigent van Symfonia Jong Twente het welletjes vindt voor deze avond. Het is half acht.

De zeker 80 jonge mensen brengen straks samen, eenmalig, La Bohème van Puccini. Een supermoeilijke opera voor een volwassen orkest, zegt Nicolas Mansfield. Kenner en directeur van de Nederlandse Reisopera. Geen eenvoudige opera, zegt ook Alexander Geluk, wél een prachtig verhaal en ja, ze kunnen het, de jonge talenten uit zijn orkest: er wordt superhard gewerkt tijdens de repetitie; dat zie ik met eigen ogen. Veel focus, op dirigent, instrument, en de rest van de groep. Timing en zuiverheid is alles. Pas nu zie ik hoe moeilijk het is een orkest ook echt een orkest, een geoliede machine die als een zonnetje loopt, te laten zijn. De jonge professionele solisten van de Nederlandse Reisopera worden in latere repetities ingevlogen; dat is de laatste moeilijkheidsgraad in het verwezenlijken van de voorstelling.

Symfonia Jong Twente (Foto: RTV Oost)

Voor Patricia van der Valk, de huidige mater van Symfonia speelt er nog iets anders belangrijks mee: je leert naar elkaar luisteren. Je leert wanneer je de boventoon kunt voeren en wanneer je onderdeel bent van het geheel. Het leren samenwerken is een kwaliteit voor het leven. Of je nu later in een groot orkest blijft spelen of niet. La Boheme moét ook door jonge mensen gebracht worden. Niet door ‘oude, dikke’ zegt Ben Coelman met veel gevoel voor de situatie. Want: het verhaal gáát over een groep jonge, vrijgevochten kunstenaars in het Parijs van 1830: een dichter, een kunstschilder, een filosoof, een meisje…. Veel gekibbel, straatleven en veel liefde. Tot dat onverbiddelijke noodlot.



Het is een lang gekoesterde wens van Symfonia Jong Twente en de Nederlandse Reisopera. Ze hokten met elkaar aan de Perikweg, het voormalige Reisoperapand. Nu gaat het dan ook werkelijk gebeuren. Kijk alvast naar de belofte: dit weekend in OverUIT de Kunst.

Inga Tjapkes

Je ziet de voorbereidingen op La Boheme van Puccini zondag in OverUIT de Kunst op TV Oost om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur op TV Oost.