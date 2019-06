Live muziek verrast patiënten MST in Enschede

Meestal is het stil in de gangen van het MST in Enschede, maar als het aan de muzikanten ligt komt daar snel verandering in. "Je mag echt iets bijdragen op zo'n dag. Echt hartverwarmend", zegt Benjamin Kuijpers.

Ook gitarist Luuk Nengerman is dankbaar dat hij dit mag doen. "Het is fijn om iemand een lichtpuntje te brengen als je hier de hele dag in zo'n ziekenhuis ligt. Zo'n zonneschijntje over die dag halen vind ik het mooiste wat ik als muzikant kan doen."

Afgesloten van de buitenwereld

Trudy van de Weerden zit al een lange tijd in het ziekenhuis en is blij met het live concert. "Ik heb aangevraagd waarvan ik weet waar ik vrolijk van wordt en dat is de muziek van Johnny Cash."

"Ik heb er net vijf weken op zitten en nu ga ik voor de volgende vijf weken. Ik heb handwerk, Netflix, spelletjes en verder kan je niets doen. Je hebt wel een telefoon, maar verder ben je echt afgesloten van de buitenwereld. Dit concert is echt heel fijn. Je hebt dan toch een stukje buitenwereld hier binnen."

De muzikanten spelen voor Trudy een nummer van Johnny Cash (Foto: RTV Oost)

Bedside Buskers

De muzikanten zijn aangesloten bij de vrijwilligersorganisatie Bedside Buskers. "Muziek geeft een positieve sfeer en dat kunnen deze mensen goed gebruiken", aldus de muzikant.

"Iedereen reageert anders op de muziek. Soms hebben mensen behoefte aan afleiding, het kan een heel emotioneel moment worden, maar er zijn ook mensen die het jammer vinden dat ze niet even een polonaise kunnen houden. Muziek is er in allerlei kleuren en smaken en dat betekent ook dat de reacties uiteenlopend zijn", zegt Kuijpers.

En of ze vaker langs mogen komen bij Trudy?

"Ik heb ze wel gevraagd of ze vaker langs willen komen, maar ik weet niet of ze dat doen. Ik hoop het wel!"