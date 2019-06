Staphorst maakt zich op voor NK skeeleren

De complete nationale skeelertop is zaterdag in Staphorst voor het Nederlands Kampioenschap marathon. Het is een hele eer voor skeelervereniging Staphorst dat hun baan opnieuw is uitgekozen voor het NK. Een legertje vrijwilligers zorgt er vandaag voor dat de baan er piekfijn bij ligt, terwijl de sporters alvast de baan verkennen.

Het NK skeeleren of inlineskaten in Staphorst heeft 250 deelnemers in verschillende categorieën. Hoogtepunten zijn de marathonkampioenschappen voor de mannen en vrouwen. Voor de leden van skeelervereniging Staphorst is het enorme eer en uitdaging dat de wedstrijd in hun dorp wordt verreden.

Skeelerwalhalla

In Staphorst zit bij veel families het schaatsen en skeeleren in het bloed. Er is dan ook een bloeiende skeelervereniging die al vaker grote wedstrijden heeft georganiseerd. Er is eigenlijk geen betere plek denkbaar voor het NK, vindt meervoudig kampioen Bianca Roosenboom uit Kampen: "Iedereen leeft hier enorm naar toe, het skeeleren is hier zo mooi, en dan nu het NK hier, dat is echt prachtig".

De Staphorster rijders komen vaak uit grote sportieve families. Ze steunen elkaar in het peloton en dat kan goed uitpakken. Aanstormend talent Martijn Mulder uit Staphorst ziet wel kansen: "Jongens uit de wereldtop zoals Gary Hekman en Crispijn Ariëns zijn wel heel goed, maar wij hebben thuisvoordeel. Met de steun van het publiek kunnen we heel ver komen".

Buienradar

De wedstrijden starten zaterdag al om 9.30 uur. Dan is het nog wel spannend wat het weer gaat doen, er is in de ochtend veel regen voorspeld. De rijders houden tot vlak voor de start buienradar in de gaten, want op een droge baan hebben ze andere wieltjes nodig dan bij nat weer. En een bandenwissel zoals in de Formule 1 is bij skeeleren niet mogelijk.

De wedstrijden in Staphorst zijn rechtstreeks te volgen op internet via een livestream van de KNSB.