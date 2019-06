Expeditie Oost: Duizenden knopen en klompjes

Via een collega krijgen wij een bericht uit de krant onder onze neus geschoven. Daarin valt te lezen: 'Ik zoek allerlei knopen, dus voordat u ze weggooit, neem dan contact op.' De nieuwsgierigheid werd meteen getriggered, dus we besloten om contact op te nemen met Ans ten Oever uit Oldenzaal. "Kom vooral een kijkje nemen," zegt een enthousiaste Ans. Dus besloten wij om af te reizen naar Oldenzaal. Onder het genot van een bakkie leut hoorden wij haar verhaal aan.

In alle soorten en maten

"Mijn dochter is heel creatief en gebruikt deze knopen om ringen te maken. Die verkoopt ze dan voor een klein bedrag op markten en braderieën. Het belangrijkste is dat alles weer opnieuw gebruikt wordt. Dus geen enkel knoopje gaat verloren." Ans laat ons duizenden knopen zien. Zowel hele moderne als hele oude knopen die door mensen in de jaren '40 van de vorige eeuw werden gedragen. "Ik vind het prachtig wat mijn dochter doet, ik help haar er graag mee."

We gaan de boel maar eens aan elkaar KNOPEN (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost We KNOPEN de boel maar eens aan elkaar

Voor het karretje spannen

De dochter van Ans kan de knopen zelf niet ophalen, omdat ze in Oostenrijk woont en werkt. Daar is ze verpleegkundige in een ziekenhuis. "De afgelopen twee weken verbleef ze in Nederland en vlak voordat ze wegging heeft ze een advertentie in de krant geplaatst. Daar zijn al meer dan 30 reacties op gekomen. Nu moet ik dus alle knopen gaan ophalen bij mensen in de provincie, ik ben dus eigenlijk wel een beetje voor het karretje gespannen haha!" Toch vindt Ans het totaal niet erg want zaterdag gaat ze met haar kleinzoon verschillende adressen af om nog meer knopen op te halen. "Het wordt een gezellig dagje uit," aldus een blije Ans.

Knoopje nodig? (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Knoopje nodig?

Duizenden klompen

Het melkmeisje van Johannes Vermeer is een schilderij dat bijna iedereen wel kent. Martin Dijkman, eigenaar van Dijkman Klompenatelier in Luttenberg, kwam op het geniale idee om dit schilderij in een mozaïek te gaan maken. Dit kunstwerk moet uit 17.500 (!) klompjes gaan bestaan. "Creatief zijn met klompen, dat is iets wat ik heel belangrijk vind bij het uitoefenen van dit ambachtelijke beroep."

Compleet gemaakt van 30.000 klompjes: De Nachtwacht (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Compleet gemaakt van 30.000 klompjes: De Nachtwacht

Technisch verhaaltje

Om alle klompjes precies op elkaar aan te laten sluiten heeft Martin, samen met een kennis, een systeem ontwikkeld waarbij ieder klompje precies in elkaar past. Ik zou het graag aan u willen uitleggen, maar het technische verhaal was dusdanig ingewikkeld dat er niet veel van is bijgebleven. De komende maanden gaat Martin, samen met een groep vrijwilligers, keihard aan de slag om vorderingen te maken met het gigantische project. Een datum waarop het project gepresenteerd gaat worden wil hij nog niet zeggen. "Ik hoop over een jaar een behoorlijk eind op weg te zijn." Wordt vervolgd....



Heeft u nou nog knopen die Ans ten Oever kan gebruiken voor haar verzameling knopen, dan zouden wij dat graag willen weten. Stuur ons een mailtje naar expeditieoost@rtvoost.nl.