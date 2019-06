Bertus Oet Almelo brengt 'As ie gin tand in de bakkes hebt' officieel uit (Foto: Facebook / Bertus Oet Almelo)

De video waarmee Bertus Oet Almelo deze week viral ging, heeft ertoe geleid dat zijn nummer 'As ie gin tand in de bakkes hebt' officieel wordt uitgebracht. Het nummer én de bijbehorende videoclip worden volgende week al verwacht.

Het begon als een grap, de video met de 'piratenhit' die Bertus uit Almelo maakte, enkel bestemd voor zijn vrienden. Hij stuurde hem door in een whatsappgroep, er vanuit gaande dat het daar bij zou blijven. Een van z'n vrienden plaatste hem echter op Facebook en de video werd een hit op internet.

Bekijk de video hieronder:

"Nu moet ik er snel bij zijn", dacht Bertus toen zijn nummer bleek aan te slaan. "Als ik dit laat rusten, dan waait het weer over." Bertus, die in het verleden optrad met artiesten als Jannes, ziet zijn kans schoon om zijn artiestencarrière nieuw leven in te blazen.

Volgende week gaat Bertus het nummer inzingen en wordt de clip opgenomen. "Het wordt een soort carnavalsnummer, maar dan wel met een serieus verhaal erachter."

Ongeluk

Want wie het nummer hoort staat er niet direct bij stil, maar er gaat een heel verhaal schuil achter de tekst van 'As ie gin tand in de bakkes hebt'.

Tot een jaar of zes geleden stond Bertus regelmatig te schitteren op het podium, maar een naar ongeluk bracht hier verandering in. Een ijzeren stang richtte flinke schade aan in Bertus' mond. Een behandeling was nodig, maar uit angst voor de tandarts liet de artiest het erbij zitten.

Na het ongeluk trad Bertus in eerste instantie nog op, maar hij besloot daar uiteindelijk maar mee te stoppen. "Tijdens optredens zoomen de camera's in op je gezicht. Ik begon me te schamen voor mijn gebit, dat slechter en slechter werd."



Ingreep

Enkele weken geleden - en dus jaren na het ongeluk - verzamelde Bertus al zijn moed. De gebitsproblemen hadden hem lang genoeg geduurd. "Ik schaamde me, maar was ook geen goed voorbeeld meer voor m'n kinderen. Hoe kan ik van hen verwachten dat ze naar de tandarts gaan, als ik er zelf zo bij loop?"

Wat volgde was een ingreep waarbij Bertus' overgebleven tanden vervangen werden door een kunstgebit. Toen hij terugkwam uit het ziekenhuis zong hij direct het nummer 'As ie gin tand in de bakkes hebt' in, beelden die viral zouden gaan. "Op dat moment voelde ik de narcose nog."

Met het opnemen van de clip in een professionele studio wil Bertus laten zien wat hij in huis heeft. Hij wil niet enkel herkend worden vanwege zijn shirtloze video. "Als ik mezelf terugzie op de beelden van deze week, dan denk ik 'wat een mafkees' is dat. Ik baal wel van mezelf. Maar ik ga het afmaken!"