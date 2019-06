Vrije School winnaar Groenste Idee van Almelo

In het winnende plan benadrukken leerkracht Grietje Harteveld en natuurvader Merijn Knippers dat er op de Vrije School al veel aandacht is voor mens en natuur. "We zijn een groene school die nog groener wil worden en daarvoor willen we een waterpomp aanleggen en de watervoorziening in de moestuin verbeteren," aldus Grietje Harteveld. Met de voucher van het Groenste Idee kunnen ze dit plan realiseren.



Lovende woorden

De leerlingen ontvingen de cheque uit handen van wethouder Eugène van Mierlo. Die sprak lovende woorden: "Jullie zijn hier heel bewust bezig met de waarde van groen en duurzaamheid. En ik hoop dat jullie met dit prachtige plan andere scholen inspireren om het schoolplein te vergroenen."



Naast twee schoolpleinen heeft de Vrije School een moestuin. De kinderen maken daar kennis met zaaien, verzorgen en oogsten van groente. "Zowel de pleinen als de moestuin zijn voorzien van bomen, struiken en planten. Zand is ruim voor handen, maar juist de combinatie van water en zand is wenselijk voor de ontwikkeling van plant en kind. Zo kwamen we op het idee van de waterpomp," vertelt Merijn Knippers.



Unaniem gekozen

De jury van het Groenste Idee van Almelo heeft unaniem gekozen voor het plan van de Vrije School Almelo. "We waren verrast door de uitgewerkte modellen, de school is duidelijk begaan met 'groen' en integreert dit in het onderwijs. En wat ons zeer aansprak was dat de kinderen actief betrokken worden bij het natuuronderwijs," aldus juryvoorzitter Eric van Veluwen.