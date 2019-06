Praat mee: Camera's ophangen om afvaldumping tegen te gaan is een goed idee

Kan je niet stemmen? Klik hier. Wil je een reactie achter laten via WhatsApp? Scroll iets naar beneden en druk op het nummer.

Op drie plaatsen in Almelo zijn gisteren en vandaag camera's opgehangen bij afvalcontainers. Het moet ervoor zorgen dat het afgelopen is met het illegaal dumpen van afval. Vanaf morgen begint de proef en zijn de eerste camera's in bedrijf.

De proef met camera’s duurt in eerste instantie één jaar. Twente Milieu houdt het effect van de camera's bij. De gemeente controleert of illegale dump op andere locaties toeneemt, bijvoorbeeld in het buitengebied.

Afvaldumping is in veel plaatsen een probleem. Gaat cameratoezicht er inderdaad voor zorgen dat afvaldumping afneemt? Of is zo'n proef in jouw ogen een zinloze operatie en moet afvaldumping op een andere manier worden tegengegaan? Praat met ons mee! In de reacties hieronder, op Facebook of spreek jouw mening in in een audioboodschap via WhatsApp.