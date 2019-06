Militaire vluchten vanaf Airport Twente roepen vragen op

Hoeveel militaire vluchten zijn er de afgelopen twee jaar uitgevoerd op Twente Airport? Partij voor de Dieren en SP in Provinciale Staten willen graag antwoord op die vraag. "Omdat wij van omwonenden horen dat er met enige regelmaat militaire vluchten plaatsvinden", stelt PvdD-fractievoorzitter Luuk Folkerts. Dat verbaast hem, omdat op de luchthaven in principe alleen burgerluchtvaart is toegestaan.

Folkerts verwijst naar het Luchthavenbesluit Twente Airport dat ruim twee jaar geleden werd vastgesteld door Provinciale Staten. Daarin staat letterlijk dat op de luchthaven uitsluitend burgerluchtverkeer is toegestaan. Het is daarnaast op de luchthaven toegestaan incidenteel te landen en te stijgen met militaire vliegtuigen en helikopters, indien die vluchten humanitair, militair of maatschappelijk noodzakelijk zijn.

Scherpe eisen

"Het is niet voor niets dat we daar destijds scherpe eisen aan hebben gesteld", zegt Folkerts, verwijzend naar de overlast die militaire vluchten veroorzaken voor mens en dier in de omgeving van Twente Airport. Daarom willen Partij voor de Dieren en de SP een lijst met daarop een overzicht van alle vluchten naar datum gerangschikt.

Bovendien willen de partijen van elke vlucht weten wat de reden was. Volgens Folkerts kan het niet zo zijn dat elke militaire oefening in de omgeving van de luchthaven ook betekent dat er militaire vluchten plaats vinden. De fractievoorzitter vindt dat niet in de geest van de gemaakte afspraken en hij wil dan ook graag van het provinciebestuur horen hoe zij daar over denkt.

Evalueren

Of er ook daadwerkelijk te veel militaire vluchten plaatsvinden vanaf Airport Twente, kan Folkerts niet met zekerheid zeggen. "Wij krijgen signalen van omwonenden dat er met enige regelmaat militaire vluchten zijn. Bovendien vinden wij het goed om het Luchthavenbesluit Airport Twente na twee jaar te evalueren."