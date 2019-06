Care Free Twente stopt met verlenen zorg, maar houdt vertrouwen in toekomst

Zorgbureau Care Free Twente is gestopt met het verlenen van zorg. Directrice Rima Lahdo zegt dat doorgaan financieel niet langer haalbaar was. Zorgverzekeraar Menzis eiste onlangs zes ton terug van het Twentse zorgbureau en betaalde sinds eind vorig jaar geen declaraties meer uit. "We zijn doodgebloed."

Toch houdt Lahdo vertrouwen in een mooie toekomst voor haar bedrijf dat zorg verleende aan allochtone cliënten. "Ik weet zeker dat het goed komt", klinkt het. "Wij hebben alle bewijzen dat we altijd goed hebben gehandeld." Lahdo meldt dat ze de claim van Menzis voor de rechtbank gaat aanvechten.

"Je voelt je machteloos"

De directrice hekelt de werkwijze van Menzis, dat vorig jaar een onderzoek instelde naar haar bedrijf. "Menzis zei dat zo'n onderzoek maximaal acht weken mocht duren." Die termijn is volgens haar grof overschreden. "Je voelt je machteloos tegen Menzis. De ene keer wilden ze met ons om tafel en dan weer niet." Eind mei ontving Care Free Twente een brief waarin de zorgverzekeraar meldde ruim zes ton terug te vorderen. Krap een maand later moet Care Free Twente ermee stoppen.

Woordvoerster Corine Rodenburg van Menzis bestrijdt dat de zorgverzekeraar is gebonden aan een onderzoekstermijn van acht weken. Het onderzoek duurde volgens haar langer omdat Care Free Twente meerdere keren om uitstel heeft gevraagd vanwege het aanleveren van gegevens.

Volgens Menzis werkte Care Free Twente met ongediplomeerd personeel en zou het zorgbureau foutieve declaraties hebben ingediend. Lahdo en haar personeel én cliënten lieten het er niet bij zitten en voerden actie in het kantoor van de zorgverzekeraar. De actie leidde onder meer tot schriftelijke Kamervragen.

Kamervragen

De CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Lenny Geluk willen van de ministers De Jonge en Bruins opheldering over de beschuldiging dat het zorgbureau werkte met niet-gekwalificeerd personeel. De parlementariërs vragen zich af of Menzis eisen kan stellen om alleen met gediplomeerde medewerkers te werken. Ook willen ze weten wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de controle of er daadwerkelijk met gekwalificeerd personeel wordt gewerkt.

Menzis stelt voorwaarden

Zegsvrouw Rodenburg bevestigt dat Menzis in haar voorwaarden eisen stelt aan zorgverleners. "Dat doen we om de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen. Bovendien betalen we met z'n allen voor de zorg. Dat geld moet goed worden besteed. Ook aan de mensen die daarvoor zijn opgeleid. Tot slot is het natuurlijk ook niet fair naar verpleegkundigen die wél de juiste papieren hebben."

Als gevolg van de claim van Menzis ontsloeg Lahdo vijftien ongediplomeerde personeelsleden. Elf andere personeelsleden die wel gediplomeerd zijn én elf cliënten zijn ondergebracht bij haar andere zorgbureau Care Free. Volgens Lahdo heeft ze 'netjes' afscheid genomen van haar personeel. "Alles waar ze recht op hadden is uitbetaald, ook het vakantiegeld."

"Had meer tijd nodig"

Lahdo blijft herhalen dat ze dit jaar kon voldoen aan de eisen van Menzis. Ze had alleen meer tijd nodig van de zorgverzekeraar. "We hadden ondertussen voldoende gediplomeerd personeel en ons computersysteem is up-to-date." Meer tijd kreeg Lahdo niet van Menzis. Toch houdt ze vertrouwen in de toekomst voor haar zorgbureau voor allochtonen.

Maar wil Care Free Twente als een Phoenix uit de as herrijzen, dan moet de vordering van zes ton van tafel. Die strijd gaat Lahdo aan in de rechtbank.