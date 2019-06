Almelose ambtenaren eisten in procedure opheldering over nieuwe baan

De ambtenaren hadden gedreigd met een zogenoemde WOB-procedure. Een regeling waarmee een overheidsinstantie via de Wet Openbaarheid van Bestuur kan worden gedwongen bepaalde vertrouwelijke documenten vrij te geven.

Slepende procedure

Die WOB-procedure was het gevolg van een slepende reorganisatie, die al in 2017 is ingezet. Gedurende die reorganisatie kwamen de gemeentesecretaris – als hoogste baas van het ambtelijk apparaat – en een aantal ambtenaren op een gegeven moment lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Op het dieptepunt van de crisis reisden eind vorig jaar circa vijftig gemeentemedewerkers op eigen kosten af naar Amsterdam om de rechtszaak bij de Ondernemingskamer bij te wonen. Die procedure was door de OR aangespannen om zo meer inspraak te eisen.

Mediation

Op voorstel van de rechter werd ervoor gekozen om via mediation-gesprekken tussen de gemeentesecretaris en de OR het conflict weer vlot te trekken. Nadat beide partijen eind januari inderdaad overeenstemming bereikten, werd een definitief ‘herplaatsingsplan’ opgesteld. Ongeveer een kwart van het personeel (zo'n 165 ambtenaren) kregen vervolgens een nieuwe functie.

De inhoud van de gesprekken tussen de gemeentesecretaris en de OR bleef echter vertrouwelijk.



In totaal 25 ambtenaren tekenden daarop bezwaar aan en wilden inzage in de verslagen van de mediation-gesprekken tussen de gemeentesecretaris en de OR. Een aantal van hen trok dat bezwaar later weer in, maar blijkbaar hadden niet alle ambtenaren vertrouwen in hun eigen OR en de gemeentesecretaris - als hun hoogste baas - want zeven van hen eisten via de WOB-procedure alsnog opening van zaken.

'Niet gezwicht'

Daarop werd de inhoud van de mediation-gesprekken alsnog vrijgegeven. De woordvoerster bestrijdt echter dat de gemeente is gezwicht voor de 'WOB-dreigementen'. "Omdat de mediation succesvol was afgerond, kon de vertrouwelijkheid worden opgeheven."

Volgens de zegsvrouw is dat begin vorige maand gebeurd. Het ‘ambtenarenapparaat nieuwe stijl’ was intussen in april aan de slag gegaan.