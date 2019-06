Sponsordeal KNSB en Provincie: NK Marathonschaatsen bij voorkeur in Overijssel

"Het klopt dat Overijssel 'preferred partner' is geworden van de KNSB", zegt Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB. In de praktijk betekent dit dat voor de organisatie van een NK op natuurijs eerst naar de provincie Overijssel wordt gekeken. "Bij gelijke omstandigheden valt de keuze op Overijssel", legt Mureau uit.

Vriest het in een andere provincie harder dan in Overijssel en ligt er daardoor dikker ijs, dan valt de keuze op die andere provincie. "Maar bij gelijke omstandigheden kiezen we voor Overijssel", aldus Mureau. Volgens de woordvoerder is nog niet eerder een dergelijke overeenkomst met een provincie afgesloten.

De provincie betaalt alleen het sponsorbedrag als het NK Marathonschaatsen ook wordt verreden in Overijssel.

Nationale uitstraling

De provincie Overijssel maakte via de besluitenlijst bekend dat ze een sponsorovereenkomst met de KNSB is overeengekomen. "Dit incidentele onvoorziene evenement heeft een nationale uitstraling, een zeer groot mediabereik en is van hoge kwaliteit", schrijft de provincie. "Het evenement zet Overijssel nationaal op de kaart."

Hoeveel geld de provincie Overijssel daar voor over heeft, is niet bekend. Bij de provincie was vandaag niemand aanwezig die op die vraag antwoord kon geven. "Over die bijdrage mag ik niets zeggen", aldus KNSB-woordvoerder Mureau.

Zekerheid

Voor de KNSB heeft de overeenkomst met de provincie Overijssel niet alleen een financieel voordeel. "Wat wij fijn vinden is dat we van te voren al wat zekerheid hebben", legt Mureau uit. Het gaat dan onder meer over de bereidwilligheid van verenigingen om mee te helpen bij het organiseren van het evenement.

Dat zou de snelheid van het organiseren van het evenement ten goede moeten komen. Koude winters in Nederland zijn zeldzaam. Een NK op natuurijs is dan ook geen zekerheidje. "Het ijs moet vijftien centimeter dik zijn en er moet een parcours van vijf kilometer zijn", legt Mureau de voorwaarden uit.

Belterwiede

De laatste keer dat in Nederland een marathon op natuurijs gereden werd, was op 25 januari 2013. Toen werd de veertiende editie verreden op het Veluwemeer. De laatste keer dat de wedstrijd in Overijssel verreden werd, was op 23 december 2010, op de Belterwiede in de Kop van Overijssel.

De afspraak tussen de provincie en de KNSB geldt niet voor de jaarlijkse strijd om de eerste marathon op natuurijs. Een race waarin Haaksbergen bijna jaarlijks verwikkeld is. Dit jaar troefde schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haakbergen nog de verenigingen in Noordlaren en Nieuw-Buinen af in de strijd om de eerste schaatsmarathon op natuurijs.

Of Overijssel komende winter het NK marathon op natuurijs organiseert, blijft nog even de vraag. Wat al wel vaststaat, is dat Overijssel het NK marathon op kunstijs organiseert. Die wordt op de ijsbaan in Enschede verreden.