Het cassettebandje, de asbak en de analoge klok, pronkstukken uit de Ford Granada

De 45-jarige Dijk is één van de organisatoren van het Ford-treffen. Een jaarlijks weekend voor liefhebbers, georganiseerd op camping de Spokke-Riete in Dalfsen.

Ford treffen 2019 (Foto: Esther Rikken)

Ons kent ons

"Komend weekend verwachten we rond de honderd Fords, allemaal liefhebbers. Heerlijk! We doen dit al jaren. Hier in Nederland, maar ook in andere Europese landen, dus iedereen kent elkaar", aldus Nico.

Opzetten van het kampement

Terwijl de Hardenberger Team Expeditie Oost te woord staat, komen inderdaad de eerste internationale deelnemers van het treffen aan op de camping. Complete voortenten worden opgezet, tuinstellen erbij, koelkast, biertje en klaar.

De eerste deelnemers Ford treffen arriveren in Dalfsen (Foto: Esther Rikken)

Het delen van een passie

"De sfeer is perfect. We hebben allemaal dezelfde passie, de Ford. Daar kunnen we uren over praten én naar kijken." Zelf kocht Nico zijn eerste Ford in 1991, een Ford Taunus uit 1981. "Deze kocht ik om te gebruiken bij de autocross".

Accessoires in de Ford van Nico (Foto: Esther Rikken)

Hoe de liefde ontstond

"De wagen was niet kapot te krijgen, goedkoop en betrouwbaar. Zo is mijn liefde ontstaan. Op dit moment heb ik een Ford Granada uit 1978. Een beauty met cassettebandje, analoge klok, asbak en meer van dit soort originele accessoires."

Nico (bouwjaar 1973) en zijn Ford Granada (bouwjaar 1978) (Foto: Esther Rikken)

Deze auto staat vaak te pronken op de oprit of schittert zelf in films en tijdens fotoshoots. De Ford Scorpio uit 1986 is de wagen die Nico dagelijks gebruikt. "Een auto met stuurbekrachtiging, elektrische ramen en meer van dat soort moderne accessoires. Wel zo prettig, toch?", aldus de stralende Ford fan.

Ford treffen 2018 (Foto: Nico Dijk)