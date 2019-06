Oldenzaal verdubbelt strijd tegen eikenprocessierups

Oldenzaal heeft al drie hoogwerkers met zuigers permanent aan het werk. Vanaf volgende week worden dat er zes, laat bomenconsulent Joost Rikhof van de gemeente Oldenzaal weten.

"We hebben nu bijna 350 meldingen in twee weken tijd binnengekregen. Sommige meldingen gaan over meerdere bomen en in een enkele boom treffen we wel eens dertig nesten aan. Dat is een tijdrovende klus", zegt Rikhof.

Prioriteit

De meldingen die Oldenzaal binnen krijgt, worden volgens prioriteit afgewerkt. Bovenaan het lijstje staan bomen bij scholen, speelplekken, gezondheidscentra en locaties met een hoge concentratie mensen. Daarna volgen drukke voet- en fietspaden, nesten vlakbij woningen en parken. Doorgaande wegen en overige locaties in stedelijk gebied hebben de laagste prioriteit.

De gemeente raadt af om nesten aan te raken, op te pakken of in bosjes te scheppen. "Dan gaat hun afweermechanisme werken en laten ze hun brandhaartjes los. Die zijn niet met het blote oog te zien, maar zorgen voor irritatie op je huid, in je ogen of in je luchtwegen", legt Rikhof uit.