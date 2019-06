Verloting vakantiewoning afgeblazen; ondanks teleurstelling is Herxen trots

Het leek zo mooi; een vakantiehuis, een reis naar Spanje of een Ferrari winnen via een loterij, bedacht en opgezet door de inwoners van Herxen. Het geld van de loten verkoop zou worden gebruikt om het plaatselijke dorpshuis, het kloppend hart, op te knappen. Maar de loterij gaat niet door, er zijn te weinig loten verkocht.

Fred Dalhuisen, een van de organisatoren van de loterij, had tot het laatst hoop. "Vrijdag zaten we rond de 5000 loten, na onze oproep dat het er om ging spannen zag je dat elke minuut nog een lot werd verkocht, maar helaas het is niet genoeg. Ontzettend jammer."

Inzet dorp

Het eerste lot werd een half jaar geleden gekocht door burgemeester Strien van de gemeente Olst-Wijhe, hij vond het een gedurfd plan maar gaf graag zijn medewerking. Inwoners van Herxen, maar ook van ver daarbuiten kochten allemaal voor 98 euro een lot. Er moesten minimaal 7708 loten worden verkocht, dat is niet gelukt.

Waar ging het mis?

"Tja zeg het maar, als we in de media kwamen verkochten we soms wel 650 loten per dag. Misschien hadden we dat eerder moeten doen. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers mee bezig geweest, de inzet was enorm. Het heeft niet zo mogen zijn. Maar we gaan gewoon verder met plan B.

Plan B

Plan B is er eigenlijk nog niet, want de organisatie was er heilig van overtuigd dat de loterij door zou gaan. Er was voor verduurzaming en aanpassing van het dorpshuis uit 1861 750.000 euro nodig. Inmiddels is er 450.000 euro binnen. Via donaties, subsidies en andere acties. Het plan voor het dorpshuis wordt aangepast en versoberd. Maar de hoognodige verbeteringen komen er.

Dalhuisen prijst de inzet van de gemeenschap, hoe teleurgesteld hij ook is, de saamhorigheid is misschien wel nog groter geworden. "We hebben het dorp op een positieve manier op de kaart gezet. We hebben gegokt en verloren en soms gebeurt dat ook bij ondernemerschap. Maar ik weet zeker dat wij vanavond in de feesttent (Herxen viert zomergeesten dit weekend) een applaus krijgen. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan."

Vakantiewoning als hoofdprijs

De loterij had een vakantiewoning als hoofdprijs, iets wat niet vaak voorkomt. "Je hoopt dat zo'n actie genoeg mensen trekt om mee te dingen, maar helaas. De vakantiewoning is en blijft van de eigenaar en wie weet komt er een andere koper."

Mensen die al een lot hebben gekocht, krijgen het geld terug. Meerdere kopers hebben al laten weten het geld alsnog te doneren.