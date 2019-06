Rick Brink uit Hardenberg weet het vanavond: wordt hij 'minister' Gehandicaptenzaken?

Rick Brink heeft de afgelopen weken een heuse campagne gevoerd om de eerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland te kunnen worden. De nieuwe, niet officiële, ministerspost is een initiatief van KRO-NCRV.

De landelijke omroep wil een statement maken dat mensen met een handicap ook een volwaardige topfunctie kunnen vervullen in de samenleving. Bovendien verdienen mensen met een beperking ook een eigen minister die opkomt voor hun belangen.

Vooral opkomen voor gehandicapte kinderen

Rick Brink is zelf ook gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij is al jaren politiek actief en fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Hardenberg. Hij denkt als minister van Gehandicaptenzaken vooral wat te kunnen betekenen voor kinderen. "Het is van groot belang dat gehandicapte kinderen volledig kunnen integreren in het onderwijs en de samenleving. Door het mogelijk te maken dat zij samen met andere kinderen kunnen spelen en naar school gaan, halen we ze uit het isolement en voorkomen we eenzaamheid. Dat vind ik heel belangrijk."

Naast een jury bestaande uit Ronald Plasterk, Leontien van Moorsel en Vincent Bijlo kunnen ook televisiekijkers bepalen wie de minister wordt.