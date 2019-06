Vrijwilligers bouwen stadionmuur Go Ahead weer op: "De mooiste muur van Nederland"

De supportersvereniging van de Deventer club plaatste een oproep op social media, in de hoop dat vrijwilligers zich zouden melden om de muur in ere te herstellen. "Dat is gelukt en ondanks de regen zijn we vandaag begonnen. Hopelijk is het straks droog zodat we door kunnen", vertelt Thea Norder van de supportersvereniging.

De vrijwilligers bouwen aan de nieuwe muur (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Oude muur in nieuw jasje

De oude muur nabootsen is het idee, maar toch zal het nieuwe bouwwerk niet helemaal hetzelfde worden. "Het wordt een dubbelsteensmuur met aan de zijde aan de Vetkampstraat elf vakken. Hier komen historische afbeeldingen van de club in", beschrijft Norder.

Ondanks het slechte weer zit de sfeer er bij de vrijwillige bouwvakkers goed in. "Het gaat fantastisch, het is alsof ik op de camping sta", doelt Martin Kleine Schaars op het zeil dat boven hem is gespannen. Toch is met het zeil niet voorkomen dat Martin drijfnat is. "Dat droogt wel weer. Er ligt een setje droge kleding klaar."

Chinese Muur

Martin vergelijkt de muur met een wereldberoemd bouwsel: de Chinese Muur. "Daarna komt deze, de mooiste muur van Nederland", zegt hij met een knipoog. "Met deze groep hebben we de muur over een paar zaterdagen wel weer staan."

