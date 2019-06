PVV Overijssel kraakt 'falende proef' met stop Kamperlijntje op Stadshagen

De treinreiziger op het Kamperlijntje draait op voor het falen van provincie Overijssel en ProRail. Die conclusie trekt de PVV over de dienstregeling waarmee vervoerder Keolis tussen Kampen en Zwolle rijdt. Sinds enkele weken stopt Keolis als proef ook op station Stadshagen. De dienstregeling is volgens de PVV zo krap dat het lang niet voor alle mensen mogelijk is om aansluitingen te halen.

"Kijken we alleen naar de reistijd op papier, dan is het inderdaad mogelijk om de aansluitingen in Zwolle te halen", stelt Statenlid Joeri Pool.

"Alleen vergeten we dan dat het aankomstperron van het Kamperlijntje in Zwolle een enorm stuk van de andere perrons af ligt. En dan hebben we het nog niet eens over dat irritante in- en uitchecken gehad. Dan heb je die extra minuten echt nodig."

De nieuwe dienstregeling met een stop op station Stadshagen is mogelijk door één minuut eerder uit Kampen te vertrekken en twee minuten eerder uit Zwolle.



De PVV wil ook dat het station Stadshagen in gebruik wordt genomen, maar de partij stelt dat de nu gekozen oplossing de kern van het probleem niet aanpakt.

Slappe bodem

Volgens de partij blijft het een probleem dat de trein tussen Zwolle en Kampen geen 140 kilometer per uur mag rijden, omdat de bodem onder het spoor daar te slap voor is. Het zou leiden tot gevaarlijke situaties. Toen station Stadshagen werd gebouwd, was het uitgangspunt dat de trein met 140 kilometer per uur over het traject zou rijden.

Door de problemen rijdt de trein nu slechts honderd kilometer per uur en moet er in de dienstregeling worden ingegrepen om een tussenstop op Stadshagen mogelijk te maken. Maar die oplossing is zo krap dat het in de praktijk niet werk, stelt de PVV.

Faal

"De reiziger mag nu opdraaien voor de faal van de provincie Overijssel en ProRail", vindt Pool. "Want hoe gaat iemand die slecht ter been is binnen twee minuten de overstap van Groningen naar Kampen voor elkaar krijgen?"

Dat gaat niet lukken, verwacht Pool. "Dit is een oplossing die op papier is bedacht en geen enkele rekening houdt met de werkelijkheid. We gaan er dan ook vanuit dat deze dienstregeling niet de definitieve is, zodat de reiziger straks wél gewoon de aansluiting kan halen!"