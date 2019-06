Afvalverwerker Talen Recycling uit Staphorst overgenomen na faillissement

Afvalverwerk Talen in Staphorst is overgenomen (Foto: RTV Oost)

Na het faillissement van vorige maand is vandaag bekend geworden dat afvalverwerker Talen Recycling uit Staphorst is overgenomen. De Van Reel Groep uit Rouveen neemt de failliete boedel over.

Directeur Johan van Reel bevestigt de overname van het onroerend goed van Talen in Stadskanaal en Staphorst. Van Reel is onder meer bekend van Groenrecycling Rouveen en de molens van Spoorwind in Rouveen, Dalfsen en Zwolle.

Van Reel is van plan de activiteiten van Talen door te zetten. "Dit is een verbreding van ons bedrijf. Het is echt een toegevoegde waarde. We zitten al in de recycling, we kennen deze wereld. We willen ons verbreden", zegt Johan van Reel. Hij nam het totale onroerend goed over van de curator. Er was veel belangstelling voor Talen Recycling of onderdelen van het bedrijf.

Jarenlange conflicten

Albert Talen uit Staphorst ging een paar weken geleden persoonlijk failliet. Voorafgaand daaraan, had hij jarenlang conflicten met de gemeente Staphorst over een fout gelopen grondruil.

Een paar jaar geleden stortte hij uit pure wanhoop de openbare weg vol met afval, omdat hij vond dat de gemeente hem een loer had gedraaid. Het leverde vele rechtszaken op en uiteindelijk de ondergang van Talen Recycling.