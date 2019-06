1Twente uitgeroepen tot beste lokale omroep van het jaar

Een welkome opsteker in donkere tijden voor 1Twente. De lokale omroep is vanavond namelijk uitgeroepen tot beste lokale omroep van het jaar. De streekomroep kreeg de titel en de bijbehorende award uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.

Volgens de jury is 1Twente de beste omroep, omdat het uitblinkt op het gebied van journalistiek, opvalt met maatschappelijk relevante thema’s en vanwege de originele invalshoeken.

1Twente is een samenwerkingsverband van vijf lokale omroepen in Twente, die van Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen. In totaal waren acht omroepen genomineerd voor de prijs van de NLPO, de stichting Nederlands Lokale Publieke Omroepen.

Ik teken voor 80!

Ook in de categorie Innovatie viel 1Twente in de prijzen, namelijk met het project ‘Ik teken voor 80’. Daarbij zochten 1Twente en Tubantia uit welke wensen en dromen Enschedeërs hebben voor hun stad. Dit werd voorgelegd aan de lokale politiek, die deze input vervolgens gebruikte voor de verkiezingsprogramma's. De aanpak heeft naar eigen zeggen bijgedragen aan een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.



Voortbestaan onzeker

De gewonnen prijzen zijn voor 1Twente een lichtpuntje in donkere tijden. Het voorbestaan van de omroep is al tijden uiterst onzeker. Onlangs gaf de omroep aan dat, wanneer er voor 1 juni geen voldoende financiering zou zijn, de omroep failliet zou gaan.

Door een extra opdracht van de gemeente heeft de omroep echter een maand extra de tijd om iets te bewerkstelligen. Wat er na deze maand - over zo'n tweeënhalve week dus - gaat gebeuren met 1 Twente, is onzeker.