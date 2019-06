Piccolo, rode loper en fanfare bij filmpremière 'Anders bekeken' in Deventer

Piccolo en honderden bezoekers bij filmpremière in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Première Anders bekeken in Deventer Schouwburg is groot spektakel

Vele honderden mensen hebben de acteurs van de film 'Anders bekeken' vanavond met applaus onthaald bij de Deventer Schouwburg. De film is gemaakt door acteurs met een beperking.

Muziek, de rode loper en een aanhoudend klaterend applaus voor de hoofdrolspelers en figuranten van de film. Regisseur Luisella Laï was onder de indruk. "Helemaal geweldig. Kijk hoe de acteurs over de rode loper gaan. Deze mensen zijn zo gegroeid in het afgelopen half jaar."

Johnny de Mol

Het is de periode waarin de film werd opgenomen. Met behulp van heel veel vrijwilligers en zelfs de steun van televisie-bekendheid Johnny de Mol. De film vertelt het verhaal van een dorp waarin louter mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking wonen. Alles is pais en vree, tot er zich een 'normaal' gezin in het dorp vestigt.

In de grote en de kleine zaal van de schouwburg werd tegelijkertijd naar de première gekeken. Wethouder Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe, waar de film grotendeels werd opgenomen, zat ook in de zaal. Hij beweegt zich voort in een rolstoel en deed zelf ook mee aan de film.

Allemaal gelijk

Engberink na afloop: "Ik word hier heel blij van. Er hebben zoveel verschillende mensen uit heel Nederland aan deze film meegedaan. Er was veel applaus en waardering, maar de film heeft ook een boodschap: mensen ga gewoon met elkaar om. Wij zijn allemaal gelijk. In de film en in werkelijkheid."

De film wordt onder meer nog vertoond in Olst.