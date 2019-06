Diploma gegarandeerd: slagingspercentage op VIA in Kampen al zes jaar 100 procent (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De bijna zestig VMBO-leerlingen van het Almere College VIA in Kampen zijn allemaal geslaagd. Een slagingspercentage van 100 procent dus voor de school. En dat is niet voor het eerst. Al zes jaar lang slaagt daar iedere VMBO-leerling.

De groep van 59 leerlingen volgt een basisberoepsgerichte leerweg (BBL) of kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). Het aantal leerlingen was iets groter dan de afgelopen jaren, toen schommelde het leerlingenaantal tussen de 42 en 48.

Op de Kampense locatie van de scholengemeenschap zijn ze er blij mee. "Ja natuurlijk, als docent wil je dat elke leerling slaagt. Het is weer een opluchting voor elke leerling", vertelt biologiedocent Lieke Zweers.

Overgangsnormen

Een manier waarop scholen het slagingspercentage omhoog kunnen krikken, is om alleen hele goede leerlingen naar het eindexamenjaar over te laten gaan. Dat is volgens Zweers op het VIA niet het geval: "Bij ons gelden de normale overgangsnormen."

Zweers vervolgt: "Wel bekijken we aan het eind van leerjaar drie, het jaar voor het eindexamenjaar, of een leerling geschikt is voor het eindexamen. Dat doen we door te kijken of de leerling met de behaalde cijfers geslaagd zou zijn." Als een leerling er niet goed voorstaat, dan onderzoekt de school of er meer begeleiding geregeld kan worden.

Begeleiding

De reden van het succes van de school is volgens Zweers dan ook de begeleiding die ze aan de leerlingen bieden. "Wij zijn een relatief kleine locatie. De lijntjes tussen de leerlingen en docenten zijn kort. We passen de lessen aan, aan het niveau en tempo van de leerling. Mocht het nodig zijn, dan bieden wij ook nog extra lessen aan. Volgend jaar gaan we hier nog meer op inzetten. Daarmee beginnen we in de onderbouw, daarna waarschijnlijk ook in de bovenbouw."

Of de school volgend jaar weer een slagingspercentage van 100 procent heeft, weet Zweers nog niet. "Ik hoop het. Een aantal leerlingen staat er wat minder voor, maar dat was dit jaar ook zo. Als we allemaal ons beste beentje voorzetten, moet het lukken", besluit Zweers.