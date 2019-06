Surfdudes trainen met nostalgische oude deuren op Het Rutbeek in Enschede

De surfers oefenen voor de Oude Deuren Cup, een wedstrijd die wordt georganiseerd door windsurfclub Rutbeek Surfivors. Het was de grootste windsurfclub van het land die niet aan open water gevestigd was. Haar thuishaven was de recreatieplas Het Rutbeek.

Groot in het Oosten

Windsurfen was in de jaren tachtig in het Oosten een populaire sport. De familie Spanjer uit Haaksbergen haalde de windsurfplank uit Amerika naar Nederland, Ten Cate ging ze later als eerste produceren. Zo ontstond op Het Rutbeek in Enschede een heuse 'windsurfscene'.

Inmiddels zijn de windsurfers wat jaartjes ouder geworden, maar dat weerhoudt ze er niet van om weer op de surfplank te stappen. "We zijn een paar kilo aangekomen, dus het is afwachten of we nog in de surfpakken passen", vertelt oud Rutbeek Surfivors-lid Allard van der Veen.

Dat bleek geen probleem: de oud windsurfers paste in de pakken en dus kon er hard worden getraind op de recreatieplas. "Oude surfplanken op Het Rutbeek, net als vroeger", glundert Van der Veen.

En dat belooft wat voor de naderende wedstrijd. "Oud-leden zijn weliswaar uitgevlogen over de hele wereld, maar ik heb me laten vertellen dat ze allemaal komen. Ze willen die dag niet missen."