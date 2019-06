Geen Derde Divisie voor Staphorst na thuisnederlaag tegen Gemert

De promotiedroom van Staphorst is uiteindelijk geen werkelijkheid geworden. Op het eigen sportpark Het Noorderslag verloor de ploeg van Dennis van Toor ook de return tegen Gemert en daardoor speelt die ploeg volgend seizoen in de Derde Divisie.

Staphorst schoot uit de startblokken en kwam al na vijf minuten op voorsprong. Ferdi ter Avest draaide in de zestien weg bij zijn tegenstander en schoot kiezelhard de 1-0 in de kruising. De thuisploeg rook bloed en legde Gemert haar wil op. Dat leidde na een half uur in de uitgelezen mogelijkheid voor Brakke, maar van dichtbij raakte hij de paal.

Gelijkmaker

Gemert kwam gedurende het eerste bedrijf beter in de wedstrijd en was via Vereijken dicht bij de gelijkmaker, maar zijn vrije trap spatte uiteen op paal. Een halve minuut later was het wel raak voor de bezoekers uit Noord-Brabant toen Kemper van dichtbij de 1-1 binnen kon koppen.

Staphorst vol op aanval

Na rust ging Staphorst met man en macht op zoek naar de 2-1, maar dat leverde ook de nodige ruimte op voor de bezoekers, die bijna op voorsprong kwamen via Vereijken. Koster kreeg even later een goede kopkans namens Staphorst, maar de doelman van Gemert stond op zijn post.

Kansen

Reuvers kreeg een kwartier voor tijd een grote kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar hij schoot over. Een minuut later was daar dan bijna de 2-1, ware het niet dat de bal via de doelman op de lat belandde. Uiteindelijk waren de druiven erg zuur voor de formatie van Dennis van Toor, want vijf minuten voor tijd viel hij aan de andere kant nadat opnieuw Kemper het net wist te vinden: 1-2. Daar bleef het bij en daardoor speelt Staphorst ook volgend seizoen in de hoofdklasse.