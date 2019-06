Go Ahead Kampen loopt tegen Spijkenisse na strafschoppen promotie mis

Go Ahead Kampen blijft in eerste klasse (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Kampen is er niet in geslaagd om op de laatste dag van de nacompetitie te promoveren naar de hoofdklasse. Op neutraal terrein in Spakenburg was Spijkenisse na strafschoppen te sterk en daardoor speelt Go Ahead ook volgend seizoen in de eerste klasse.

De Kampenaren kregen na tien minuten een grote kans om op voorsprong te komen, maar de paal stond een doelpunt in de weg. In het vervolg kwam Spijkenisse beter in de wedstrijd, maar tot grote mogelijkheden leidde dat aanvankelijk niet. Op slag van rust was Go Ahead nog dichtbij, maar uiteindelijk bleef het 0-0.

Verlenging

Spijkenisse voerde het tempo in de tweede helft op en dat resulteerde in twee goede mogelijkheden op de openingstreffer. Even later was het wel raak voor de ploeg uit Zuid-Holland, want Tol zette Spijkenisse op voorsprong, 1-0. Die stand bleef lange tijd op het bord en daardoor leek de promotiedroom van Go Ahead Kampen in de ijskast te kunnen. Echter, in de slotminuut schoot Van der Wal een afvallende bal hoog binnen en dwong daarmee een verlenging af voor de ploeg uit Kampen: 1-1.

Van der Wal en Merraki missen in strafschopserie

In die verlenging werd uiteindelijk niet meer gescoord en daardoor moesten strafschoppen uitmaken wie zich volgend seizoen hoofdklasser mag noemen. Uiteindelijk misten Van der Wal en Merraki namens Go Ahead en daardoor is de ploeg van Marco Roelofsen ook volgend seizoen veroordeeld tot het spelen in de eerste klasse. Spijkenisse handhaaft zich in de hoofdklasse.