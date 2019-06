Dekker en Roord plaatsen zich met Oranjevrouwen voor achtste finales WK

De Nederlandse voetbalsters zijn na twee groepswedstrijden al zeker van een plek in de achtste finales van het WK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg na Nieuw-Zeeland (1-0) ook Kameroen. De Europees kampioen won in Valenciennes met 3-1.

Anouk Dekker uit Wierden, die in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland moest toekijken vanwege een schorsing, maakte tegen De Ontembare Leeuwen haar opwachting in de basiself. Ze verving in het hart van de verdediging de geblesseerde Stefanie van der Gragt. De Oldenzaalse Jill Roord, tegen Nieuw-Zeeland nog het goudhaantje, mocht halverwege de tweede helft invallen.

Miedema topscorer aller tijden

Vivianne Miedema opende na 40 minuten de score. Twee minuten later trok Gabrielle Aboudi Onguéné de stand al weer gelijk, na een misser van keepster Sari van Veenendaal. Dominique Bloodworth zette de voetbalsters kort na rust weer op voorsprong en in de slotfase schoot Miedema de 3-1 binnen. Het betekende voor de spits haar 60e doelpunt in Oranje, waarmee ze Manon Melis afloste als topschutter aller tijden.

Achtste finales

Met zes punten is Oranje al zeker van een vervolg in het toernooi. De ploeg van Wiegman sluit de groepsfase donderdag in Reims af tegen Canada.