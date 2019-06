Het stigma doorbreken: "Ooit ga ik wel dood, ja. Maar niet aan hiv"

Annegarn kreeg in 1988 te horen dat ze hiv heeft. "Ik gaf me op als bloeddonor. Dat was in de familie een soort gewoonte. Mijn vader en zusje gaven allebei bloed en ik vond het een mooie traditie." Dat liep compleet anders, want er werd een afwijkende bepaling gevonden in haar bloed.

"Ik had nooit gedacht aan hiv", zegt ze. "Ik was 25 en ze zeiden toen tegen mij 'je wordt waarschijnlijk geen dertig'. Er waren geen medicijnen en eigenlijk wist men er nog heel weinig over. Tegenwoordig is dat gelukkig heel anders."

Stigma's doorbreken

De diagnose hiv staat al lang niet meer gelijk aan een doodvonnis, maar mensen denken nog vaak dat het virus in alle gevallen dodelijk is. "Ik moet heel vaak uitleggen dat ik niet doodga. Natuurlijk ga ik wel dood, maar niet hieraan."

Maar ook voortdurend ziek zijn en het niet kunnen hebben van een baan zijn vooroordelen waar hiv-patiënten volgens Annegarn mee te maken hebben. "En je krijgt heel vaak het plakkertje 'dan zal je wel heel wild geleefd hebben', terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn."

Regio

The Stigma Project is de komende periode vooral te zien in regiogebieden en dat is volgens Annegarn een bewuste keuze. "Ik loop al heel lang mee in de hiv-wereld en krijg vaak te horen van mensen buiten de Randstad dat alles op hiv-gebied daar gebeurd, maar dat het in een dorpje in Groningen, Gelderland of Twente heel anders is."

Tijdens de tentoonstelling geeft Annegarn, samen met opgeleide trainers van de hiv-vereniging, voorlichting aan het publiek. "We proberen te vertellen hoe het werkelijk is om te leven met hiv en op die manier het beeld dat hierover heerst te veranderen."

Hiv anno 2019

Dat je met hiv een heel normaal leven kunt lijden, bewijst ook Niels Drost (32). Hij heeft sinds 2014 hiv, werkt vier dagen in de week als leerkracht en woont samen met zijn vriend in Zwolle. "Ik deel mijn leven niet anders in dan een ander", vertelt hij.

De N=N-boodschap (Foto: RTV Oost)

Drost en Annegarn maken zich hard voor de 'N=N-boodschap'. 'Niet meetbaar is niet overdraagbaar' staat groot op Annegarns shirt. "Dat wil zeggen: als je hiv hebt en je slikt medicatie, dan wordt het virus onderdrukt en kun je het niet meer overdragen aan een ander", legt ze uit.

Ook Drost wil alle vooroordelen de wereld uit helpen. "Door medicatie kan ik het virus niet meer overdragen, ik word net zo oud als iedereen, vrouwen met hiv kunnen gezonde kinderen krijgen en ik kan gewoon werken. Stigma's zijn niet meer nodig."

De fototentoonstelling 'The Stigma Project' is nog tot en met 27 juni te zien op het Stationsplein in Enschede.