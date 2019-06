Prins Pieter-Christiaan na Zwolse Halve Marathon: "Echt heel leuk"

Ondanks zijn zonnebril, werd de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven door bijna iedereen herkend. En dat leverde hem veel applaus op. "Zoals hier, ben ik niet gewend. Dat zeg ik heel eerlijk. Dat was echt heel leuk. Die zonnebril was vooral bedoeld tegen de muggetjes en voor de concentratie."



"Oh, ik dacht dat ik er al was"

Dat de halve marathon gelopen werd in drie rondjes, was voor de prins even wennen. "Het eerste ronde heb je geen idee waar je naartoe gaat. Het tweede rondje denk je 'o ja, zo zat het'. En het derde rondje denk je 'oh, ik dacht dat ik er al was'. Uiteindelijk was de finish wel dichterbij. Ik had niet gezien dat die hier was", vertelt de prins vanaf de Grote Markt.



"Ik heb al een tijd geen halve marathon gelopen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier met heel weinig verwachtingen kwam. Ik was eergisteren nog op een handelsmissie in Ierland. En toen heb ik daar maar veertien kilometer gelopen, want ik dacht 'het zal toch wel niet zo heel veel worden hier'. Maar uiteindelijk ging het hartstikke goed. Ik ben niet voluit gegaan, maar tegen de 1.30 uur, dus dat is mooi."



Genoten van Zwolle

De prins liet weten genoten te hebben van Zwolle. "Het is een leuk parcours. Ik dacht dat deze ondergrond mij niet heel erg lag, die klinkers. Dan moet je opletten dat je niet in een kuil stapt. Maar het viel mee. Ik kon goed mijn tempo houden en ik had een leuk groepje om in te lopen."

Volgend jaar de Koning?

Op de vraag of er volgend jaar meer mensen van het Koninklijk Huis meelopen, is de prins helder: "Dan hadden ze zich eerder moeten melden. Ze zijn zeker sportief, maar niet meer op de halve en hele marathon, denk ik. Die laten ze aan zich voorbij gaan."

Ook Koning Willem-Alexander, die in het verleden wel eens de Elfstedentocht heeft geschaatst, verwacht prins Pieter-Christiaan niet aan de start in Zwolle. "Ik denk dat het met zijn schema heel moeilijk wordt", besluit hij lachend.