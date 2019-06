PVV hekelt aanpak eikenprocessierups en eist snel beleid van Overijssel

Meerdere gemeenten in Overijssel, met name in Twente, worden overspoeld met klachten van mensen die jeuk hebben door de eikenprocessierups. “In veel gemeenten wordt er veel te weinig aan de bestrijding van deze rupsen gedaan terwijl het hier om de volksgezondheid gaat", zegt Nijhof.

De PVV Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten hoe het met de uitvoering van de motie staat die in februari in de Provinciale Staten aangenomen is. Hierin werd de provincie opgedragen om samen met de Overijsselse gemeenten de overlast in kaart te brengen en in overleg te gaan om tot een eenduidig beleid te komen. Volgens Nijhof komt daar nu nog niet veel van terecht.

De PVV wil dat er dit jaar nog dat er in heel Overijssel een eenduidig beleid en aanpak komt om zo de opmars van de eikenprocessierups een halt toe te roepen.