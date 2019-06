Minister wijst Twente aan als experimenteergebied voor kringlooplandbouw

Twente is een van de de vijf gebieden in Nederland waar boeren mogen afwijken van de geldende regels voor het uitrijden van dierlijke mest. Dat heeft minister Carola Schouten bepaald om de omslag te kunnen maken naar kringlooplandbouw.

De minister vindt het belangrijk dat de landbouwsector zich meer gaat richten op het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat. Ze vertelt dat in het AD.

De duurzaam geteelde producten zullen duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."

De rekening van het goedkope voedsel wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."

Experimenteergebieden

Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven heeft de minister vijf experimenteergebieden aangewezen waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag onder meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.

Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."

Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten.