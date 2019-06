Heel Olst huilt een beetje, Sportclub Overwetering degradeert

Op maandagochtend rond de klok van acht is het al een drukte van belang op en rond het sportcomplex aan de Koekoeksweg in Olst. Medewerkers van werkvoorzieningschap Sallcon verzamelen zich en beginnen hun werkdag. Velen in mineur vandaag.

Zwaar op de maag

Jacob Draaijer en Dries Dul bijvoorbeeld, die beiden Sportclub Overwetering een warm hart toedragen. Dries Dul: "Deze pijn gaat zeker een tijdje duren, dit ligt zwaar op de maag." En Jacob Draaijer: "NEO was gisteren gewoon stukken beter."

De degradatie is extra pijnlijk omdat de voetballers van Wijhe uit het gelijknamige buurtdorp kampioen werden en naar de tweede klasse promoveren. Draaijer: "Geen gemeentelijke derby dus volgend jaar en geen uitverkocht huis. Heel erg jammer. Ik denk ook dat Wijhe op dit moment beter is dan Overwetering."

Verre Enschede

Maar ieder nadeel heeft ook weer een voordeel, weten beide mannen. Draaijer: "Volgend seizoen spelen we wel weer tegen Diepenveen, dat is ook een geweldige derby. En voor de supporters is het fijn dat de wedstrijden nu meer hier in de buurt worden gespeeld. Epe, Turkse Kracht Deventer, dat soort clubs. We hoeven bijvoorbeeld niet meer naar het verre Enschede.

Wat Sportclub Overwetering rest is uithuilen en opnieuw beginnen volgens de mannen. Met wellicht een nieuwe lichting jonge honden die de club weer zal opstuwen in de vaart der volkeren. "Er zit niets anders op. Ik denk dat de derde klasse onze club op dit moment ook beter past", besluit Dries Dul.