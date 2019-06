Overijssel kan wat van Limburg leren: eikenprocessierups niet bestrijden maar beheren

Coördinator bestrijding eikenprocessierups in Limburg, Jules Sondeijker, legt uit dat ze in het zuiden al sinds 2012 onderzoek doen naar de zogenoemde 'hotspots' waar de eikenprocessierups veel aanwezig is.

Bestrijdingsmiddel Xentari

Deze hotspots behandelen ze één keer per jaar met de insecticide Xentari. Sondeijker: "Xentari is een biologisch bestrijdingsmiddel, zo wordt het ook gebruikt en zo is het bedoeld. Het is een heel goed middel, selectief voor de eikenprocessierups." Niet iedereen staat achter het gebruiken van het middel, maar volgens de coördinator zou nooit worden gekozen voor een middel dat schadelijk is voor de volksgezondheid bij het bestrijden van de eikenprocessierups.

De provincie Limburg volgt de eikenprocessierups het hele jaar door op de voet. Door dat monitoren weten ze precies in welk stadium de rupsen zich bevinden. "Die monitoring is het meest essentiële aan het beheren van de eikenprocessierups", zegt Sondeijker.

Coördinator bestrijding eikenprocessierups Jules Sondeijker in de provincie Limburg

Door op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden en met de juiste middelen en materialen in te grijpen wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt in Limburg. Sondeijker komt graag een keer naar de noordelijke provincies om zijn expertise over de processierups te delen met de bestrijders in Overijssel om mee te helpen ook in deze regio de overlast te beperken.